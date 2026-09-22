Gurbetçiler artık fındığını satmıyor: Yeni yöntem giderek yayılıyor
Giresun’da hasat sezonunun ardından gurbetçilerin fındığı değerlendirme yöntemi değişti. Eskiden ürünlerini emanete bırakan üreticiler, şimdi fındıklarını butik atölyelerde kırdırıp ezme, krokan ve kavrulmuş fındığa dönüştürerek yaşadıkları şehirlere götürüyor.
Giresun’da fındık hasadının tamamlanmasının ardından üreticiler, ürünlerini farklı şekillerde değerlendirmeye yöneldi. Özellikle gurbetçiler, geçmiş yıllarda olduğu gibi fındıklarını emanete bırakmak ya da kabuklu olarak satmak yerine butik işleme atölyelerini tercih ediyor.
Atölyelerde işlenen fındıklar; ezme, kavrulmuş fındık ve krokan gibi farklı ürünlere dönüştürülüyor. Hazırlanan ürünlerin bir bölümü üreticilerin kendi tüketiminde kullanılırken bir bölümü de farklı bölgelerde satışa sunuluyor.
Gurbetçiler fındıklarını işlettirip götürüyor
Karadeniz’de fındık üretiminin yoğun olarak yapıldığı sahil kesimlerinde faaliyet gösteren küçük ölçekli işleme atölyeleri, üreticilerin ürünlerine katma değer kazandırmasına imkan sağlıyor.
Özellikle şehir dışında yaşayan üreticiler, hasat ettikleri fındıkları emanete bırakmak yerine atölyelerde işlettiriyor. Fındıklar burada kırılıp kavrulduktan sonra vakumlu paketlere konulabiliyor ya da talebe göre ezme ve krokan gibi ürünlere dönüştürülebiliyor.
Butik işletmelerde değerlendirilen fındığın toplam rekolte içindeki payının sınırlı olduğu ancak bu yöntemin iç tüketime katkı sağladığı belirtiliyor.
Üretici kendi ürününü değerlendirebiliyor
Giresun’da fındık işleme atölyesi sahibi İlker Uzuner, butik işletmelerin üreticilere önemli imkanlar sunduğunu belirterek, "Amacımız ülkemize katma değerli ürünler sağlamak ve çiftçimizin yanında durmak. Çiftçimizden aldığımız ürünleri katma değerli hale getirerek üreticimize de daha fazla değer sunmak istiyoruz. Bu tür butik işletmelerde çiftçimiz alın terinin karşılığını daha verimli elde ediyor. Çünkü kendi fındıklarını işleyip verdiğimizde, kendileri bu üründen katma değerli şekilde istifade ediyor. Hem iç tüketime katkı sağlıyor hem de isterlerse kendileri pazarlayabiliyorlar" dedi.
Emanete bırakmak yerine ürüne dönüştürüyorlar
Gurbetçilerin fındıklarını değerlendirme alışkanlıklarının değiştiğini anlatan Uzuner, "Genelde gurbetçi arkadaşlarımız fındıklarını bir an önce kırdırıp ikamet ettikleri yerlere gitmek istiyorlar. Gurbetçilerimiz eskiden fındıklarını emanete bırakıyorlardı. Şimdi butik işletmeler sayesinde fındıklarını kırdırıp istedikleri ölçülerde vakum yaptırıyor, ezme, krokan veya farklı ürünler hazırlatıyorlar. Daha sonra kendi ürünlerini alıp yaşadıkları yerlere götürüyorlar" diye konuştu.
Sahil kesimlerinde sayıları artıyor
Fındık üretiminin yoğun olduğu bölgelerde bu tür işletmelerin yaygınlaştığını kaydeden Uzuner, "Artvin ile Kocaeli arasındaki fındık üretiminin yoğun olduğu sahil kesimlerinde bizim gibi butik işletmeler bir hayli fazla. Bu şekilde çiftçimiz butik işletmelerden son derece istifade ediyor. Üreticinin kendi fındığını değerlendirmesi, ürünün katma değer kazanması ve iç tüketimde kullanılması açısından bu işletmeler önemli bir işlev görüyor" ifadelerini kullandı.