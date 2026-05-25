Güvenli liman atağa geçti: Altında yeni rekor dalgası mı geliyor?
Altın piyasasında tansiyon yeniden yükseldi. Jeopolitik riskler, Fed belirsizliği ve merkez bankalarının durmayan alımları ons altını 4 bin 580 dolara taşıdı. Özellikle Çin Merkez Bankası'nın 17 aydır aralıksız altın toplaması piyasada "yeni süper ralli" tartışmalarını alevlendirdi. Analistler kritik teknik seviyelerin kırılması halinde altının çok daha sert hareket edebileceğini belirtirken, bazı yıl sonu tahminlerinin 6 bin 300 dolara kadar yükselmesi dikkat çekti. Piyasalar şimdi "Altında yeni rekor dalgası mı geliyor?" sorusuna odaklandı.
Küresel piyasalarda artan jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının güçlü alımları, altın fiyatlarını yukarı taşımaya devam ediyor.
Haftanın ilk işlem gününde sert yükselen altın fiyatları, ABD ile İran arasında olası bir barış anlaşmasına yönelik iyimserlikten destek bulurken, enerji kaynaklı enflasyon baskılarının faizlerin uzun süre yüksek kalmasına neden olabileceği beklentisi yükselişi sınırladı.
TSİ 15.20 itibarıyla spot altının ons fiyatı yüzde 1,2 yükselişle 4 bin 580 dolar seviyesine çıktı.
Merkez bankalarının talebi sürüyor
Analistlere göre altın fiyatlarını destekleyen en önemli unsurların başında merkez bankalarının devam eden güçlü alımları geliyor.
Özellikle Çin Merkez Bankası'nın 17 aydan uzun süredir kesintisiz şekilde altın alımı yaptığı belirtilirken, bu istikrarlı kurumsal talebin zayıf para birimlerinde görülen dönemsel satış baskılarını dengelediği ifade edildi.
ABD enflasyonu piyasaları etkilemeye devam ediyor
ABD'de nisan ayı enflasyonunun yüzde 3,8 seviyesinde kalması, piyasalarda faiz beklentilerinin yeniden şekillenmesine neden oldu.
Analizde, enflasyonun beklenenden daha kalıcı seyretmesi nedeniyle yatırımcıların Kevin Warsh yönetimindeki Fed'den faiz indirimi beklentilerini azalttığı belirtildi.
Yüksek reel faizlerin uzun vadede altını destekleyebileceği ifade edilirken, kısa vadede yatırımcıların daha yüksek getirili sabit getirili varlıklara yönelmesinin altın üzerinde baskı oluşturduğu kaydedildi.
İran-ABD ateşkesi piyasaları etkiliyor
Piyasalarda, şartlı İran-ABD ateşkesinin yedi haftalık uzatma sürecine girmesi ve Hürmüz Boğazı üzerinden enerji taşımacılığının yeniden başlamasına yönelik gelişmeler de yakından takip ediliyor.
Jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmadığı belirtilirken, kısa vadede risk primindeki gerileme nedeniyle güvenli liman olarak altına güçlü bir yönelimin henüz oluşmadığı ifade edildi.
Teknik görünümde kritik sıkışma
İki saatlik grafiklerde altının simetrik üçgen formasyonu içerisinde hareket ettiği belirtilirken, fiyatların üst taraftaki düşüş trend çizgisi ile alt taraftaki yükselen destek çizgisi arasında sıkıştığı kaydedildi.
Analistlere göre özellikle 4 bin 553 ila 4 bin 560 dolar bandında yoğun satış emirleri bulunurken, bu bölgenin yukarı yönlü hareketleri sınırladığı ifade edildi.
14 periyotluk RSI göstergesinin 56,54 seviyesinde nötr ancak hafif pozitif görünüm sergilediği belirtilirken, hareketli ortalamaların ise henüz net bir yön sinyali üretmediği aktarıldı.
Uzmanlar, fiyat sıkışmasının sona yaklaşmasıyla birlikte işlem hacminde sert artış yaşanabileceğini değerlendiriyor.
Kritik destek ve direnç seviyeleri izleniyor
Teknik analizde ilk önemli direnç seviyesinin 4 bin 560 dolar olduğu belirtilirken, bu seviyenin aşılması halinde 4 bin 580 dolar ve psikolojik eşik olarak görülen 4 bin 606 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceği ifade edildi.
Destek tarafında ise 4 bin 527 ile 4 bin 538 dolar bandının kritik önem taşıdığı, olası geri çekilmelerde 4 bin 500 dolar ve 4 bin 474 dolar seviyelerinin güçlü destek alanları olarak öne çıktığı kaydedildi.
Analistler yükseliş beklentisini koruyor
Analistler, 4 bin 560 dolar seviyesinin üzerinde iki saatlik kapanış görülmesi halinde yükseliş hareketinin güç kazanabileceğini değerlendiriyor.
İlk hedef olarak 4 bin 580 dolar seviyesi öne çıkarken, ikinci hedefin 4 bin 602 dolar olduğu belirtiliyor. Olası geri çekilmelerde ise 4 bin 527 dolar seviyesinin zarar-kes noktası olarak takip edildiği ifade edildi.
Kısa vadede Fed politikalarının altın üzerinde baskı yarattığı belirtilse de uzun vadeli görünümün güçlü kalmaya devam ettiği vurgulandı.
Bankaların yıl sonu altın tahminlerinin 5 bin 400 dolar ile 6 bin 300 dolar arasında değiştiği aktarılırken, uzun vadeli yükseliş trendinin korunduğu ifade edildi.