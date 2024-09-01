Haftanın en çok kazandıran hisse senetleri belli oldu Bu hafta, yatırımcılar için çeşitli fırsatlar sunarken, özellikle borsada dikkat çeken kazançlar ve kayıplar yaşandı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,71 artışla kapattı ve 9.833 puana yükseldi. Bu hafta içinde en düşük 9.523 ve en yüksek 9.888 puan seviyelerini gördü. Peki en çok hangi hisse senetleri kazandırdı, hangileri kaybettirdi? İşte ayrıntılar...

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve dolar yatırımcılarına kazandırdı. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,71 değer kazancıyla kapattı. İşte haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri... 1 | 10

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELERİ Batıçim Batı Anadolu Çimento Bu hafta BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında en çok kazandıran hisse yüzde 13,66 artış ile Batıçim Batı Anadolu Çimento oldu. Yatırımcılar için önemli bir getiri sağlayarak hafta içinde dikkatleri üzerine çekti. 2 | 10

Pegasus Hava Taşımacılığı Havacılık sektöründe yaşanan toparlanmanın etkisiyle Pegasus Hava Taşımacılığı yüzde 7,32 artış ile bu hafta en çok kazandıran hisselerden biri oldu. 3 | 10