Haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı ortalama yüzde 2,76 kazançla tamamlarken endekse dahil hisselerde yatırımcısına en çok kazandıranlar belli oldu. Haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 33,20 yükseldi. İşte bu haftanın en çok yükselen ve düşen hisseleri...
BIST 100 endeksi haftayı kazançla tamamlarken endekse dahil hisseler arasında yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,76 değer kazanarak 11.311,31 puanla tamamladı.
Endeks, hafta içinde en düşük 11.074,68 puanı, en yüksek 11.330,97 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul teknoloji endeksi yüzde 6,38 artışla 26.369,24 puan, hizmetler endeksi yüzde 3,64 yükselişle 10.851,04 puan, mali endeks yüzde 2,46 kazançla 16.535,01 puan ve sanayi endeksi yüzde 2,01 primle 14.218,72 puan oldu.
KUYAŞ Gayrimenkul, en çok prim yapan hisse
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 33,20 ile KUYAŞ Gayrimenkul oldu.
KUYAŞ Gayrimenkul'ü yüzde 15,49 ile Coca-Cola İçecek takip etti.
Medical Park Hastaneler Grubu ise yüzde 10,43 primlenerek en çok yükselen 3. hisse oldu.
En çok değer kaybedenler
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybeden hisse yüzde 16,31 ile Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik oldu.
OBASE Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret AŞ hisseleri ise yüzde 14,09 değer kaybetti.
En çok değer kaybeden üçüncü hisse ise yüzde 12,18 ile Global Ports Holding oldu.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 930 milyar 240 milyon lirayla ASELSAN, 589 milyar 680 milyon lirayla Garanti BBVA ve 480 milyar 900 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.