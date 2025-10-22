Hamsi fiyatları dip yaptı: Vatandaş kuyruk oluşturdu, esnaf kilo sınırı koydu!
Balık sezonu Karadeniz’de yüzleri güldürdü. Ordu’nun Fatsa ilçesindeki tezgahlarda hamsi 25 TL’ye kadar düştü. Fiyatların düştüğünü gören vatandaşlar kuyruk oluştururken, balıkçılar yoğun talep nedeniyle kişi başına en fazla 2 kilo satış yapıyor.
Karadeniz'de balık sezonu tüm hızıyla devam ederken, en ucuz hamsi Ordu'nun Fatsa ilçesinde tezgahlarda 25 liradan yerini aldı.
Balıkçı tezgahlarında hamsi fiyatının 25 TL'ye düştüğünü gören vatandaşlar, adeta sıraya giriyor.
Sabahın erken saatlerinde tezgahlarda yerini alan hamsiler, kısa süre içerisinde tükenirken balıkçılar, herkesin yiyebilmesi için bir kişinin en fazla 2 kilogram alabileceğini belirtiyor.
"Hava şartları iyi olursa bu fiyat devam eder"
Fatsa'da uzun yıllardır balıkçılık yapan Samet İlişe, sezonun oldukça bereketli geçtiğini belirterek, "Halkımızı tezgahımıza bekliyoruz. Şu anda hamsi 25 TL'den vatandaşlarımızın hizmetindedir.Hava şartları iyi gittikçe bu fiyatlar da devam eder" dedi.
Balıkçı Faruk İlişe, hamsinin bol çıkmasından ve vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını söyleyerek, "Havalar böyle giderse bu fiyatlardan satmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.