Hamside 'boy' krizi! Almıyorlar...
Karadeniz’de av sezonu erken ve yoğun başladı ancak hamsilerin boyutları Avrupa ihracat standartlarını karşılamıyor. Balıkçılar, palamut olmaması ve hamsinin henüz istenen iriliğe ulaşmaması nedeniyle zor bir sezon geçiriyor.
Karadeniz’de av sezonunun başlamasıyla birlikte tezgâhlarda bol miktarda yerini alan hamsinin boyutları, ihracat standartlarını karşılamadığı gerekçesiyle gündeme geldi.
Türkiye karasularında avlanan hamsilerin bir kilogramında ortalama 140 adet bulunduğu belirtiliyor.
Oysa Avrupa pazarının talep ettiği ihracat standardında hamsi, bir kilogramda 90-100 adet olacak büyüklükte olmalı.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Denizer Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Recep Denizer, piyasadaki hamsinin yalnızca Türkiye karasularından elde edildiğini söyledi.
Denizer, henüz Rusya ve Azak Denizi’nden Türk karasularına hamsi girişinin başlamadığını da ifade etti.
Hamsi avının dışarıdan bakıldığında bol göründüğünü söyleyen Denizer, palamut olmadığı için balıkçıların erken hamsiye yöneldiğini belirtti.
Ancak gerçek bolluğun, hamsinin fabrikalara verilmeye başlanmasıyla anlaşılabileceğini vurguladı.
Denizer, çok sayıda teknenin hamsi avına çıkmasının piyasaya fazla ürün girmesine ve fiyatların düşmesine yol açtığını aktardı.
Azak Denizi’nden hamsinin gelmesi hâlinde bolluğun artabileceğini söyleyen Denizer, Sinop açıklarında iri hamsinin gözlemlendiğini ve umutlu olduklarını belirtti.
Palamutun olmayışının balıkçılar için ciddi gelir kaybına neden olduğunu ifade eden Denizer, bu yıl hamsi satışlarının geçen yıla göre çok düşük olduğunu dile getirdi.
Avrupa’nın beklediği boyutlarda hamsi elde edilemediği için ihracatın şu aşamada sıkıntılı olduğunu kaydeden Denizer, yılbaşına kadar durumun değişebileceğini söyledi.
Hamsinin şu anda yağ oranının yüzde 20 civarında olduğunu belirten Denizer, bu dönemin hamsinin en lezzetli zamanı olduğunu ve tüketilmesini tavsiye etti.