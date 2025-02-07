Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? Sıfır faizli kredi kampanyalarının son durumu belli oldu (7 Şubat 2025)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faizi yüzde 45’e çekmesinin ardından gözler tüketici kredilerinde… Vatandaşlar tüketici kredi faizlerini merak ederken, bir yandan da bankaların sunduğu faizsiz kredi imkânlarını araştırıyor. Peki sıfır faizli kredide son durum ne? 7 Şubat itibarıyla hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? En fazla faizsiz krediyi veren banka hangisi?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 45 seviyesine çekmesinin ardından gözler tüketici kredilerine çevrildi. Tüketici kredisi faizlerinde gerileme, mevduat faizlerine göre yavaş kaldı.
İhtiyaç sahibi vatandaşlar tüketici kredisi faizlerinin yüksek olması nedeniyle bankaların yeni müşterilere özel geliştirdiği kampanyaları yakından takip ediyor.
Pek çok banka sıfır faizli kredi veriyor. Sıfır faizli kredide 7 Şubat 2025 itibarıyla üst limit 55 bin lira olarak görünüyor. Bankalar yeni müşterilere özel kampanyalarını ihtiyaç kredisi ve nakit avans şeklinde sunuyor.
Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? En fazla faizsiz kredi veren banka hangisi?
İşte 7 Şubat 2025 itibarıyla banka banka faizsiz kredi kampanyaları…