Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? Sıfır faizli kredi kampanyalarının son durumu belli oldu (7 Şubat 2025)

İhtiyaç sahibi vatandaşlar tüketici kredisi faizlerinin yüksek olması nedeniyle bankaların yeni müşterilere özel geliştirdiği kampanyaları yakından takip ediyor.

Pek çok banka sıfır faizli kredi veriyor. Sıfır faizli kredide 7 Şubat 2025 itibarıyla üst limit 55 bin lira olarak görünüyor. Bankalar yeni müşterilere özel kampanyalarını ihtiyaç kredisi ve nakit avans şeklinde sunuyor.