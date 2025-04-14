Hangi hisseler, ne kadar temettü verecek? İşte ödeme tarihleriyle Nisan ve Mayıs 2025 temettü takvimi!
Borsa İstanbul'da Nisan ve Mayıs ayında temettü ödemesi yapacak şirketler belli oldu! Forinvest Haber bu şirketleri hisse başına nakit temettü tutarları, temettü ödeme tarihleri ile birlikte duyurdu. Peki Nisan ve Mayıs ayında hangi şirketler temettü ödemesi yapacak? Temettü ödemesi yapacak şirketler hisse başına ne kadar temettü verecek? Temettü ödeme tarihleri ne zaman? İşte tüm ayrıntılarıyla Nisan ve Mayıs ayına ilişkin BIST 100 temettü takvimi!
Borsa İstanbul'da işlem gören ve 2025 yılı içerisinde yatırımcılarına temettü dağıtma kararı alan şirketlerin Nisan ve Mayıs ayı takvimi netleşti. ForInvest Haber tarafından derlenen verilere göre, yatırımcıların beklediği temettü ödemeleri, hisse başına tutarlar ve ödeme tarihleriyle birlikte açıklandı.
İşte Nisan ve Mayıs 2025’te temettü dağıtacak şirketler, temettü ödemesi tutarları ve temettü tarihleri!
VAKKO
Nakit temettü: 544.000.000,000
Hisse başına temettü (TRY): 3,400
Temettü ödeme tarihi: 15/04/2025
YGGYO
Nakit temettü: 1.693.440.000,000
Hisse başına temettü (TRY): 7,000
Temettü ödeme tarihi: 15/04/2025
ALBRK
Nakit temettü: 366.388.250,000
Hisse başına temettü (TRY): 0,146
Temettü ödeme tarihi: 15/04/2025
ENKAI
Nakit temettü: 6.375.000.000,000
Hisse başına temettü (TRY): 1,700
Temettü ödeme tarihi: 16/04/2025