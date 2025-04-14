Hangi hisseler, ne kadar temettü verecek? İşte ödeme tarihleriyle Nisan ve Mayıs 2025 temettü takvimi!

Borsa İstanbul'da işlem gören ve 2025 yılı içerisinde yatırımcılarına temettü dağıtma kararı alan şirketlerin Nisan ve Mayıs ayı takvimi netleşti. ForInvest Haber tarafından derlenen verilere göre, yatırımcıların beklediği temettü ödemeleri, hisse başına tutarlar ve ödeme tarihleriyle birlikte açıklandı.

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