Hangi şirket ne kadar dağıtacak? Borsa İstanbul Aralık ve Ocak ayı temettü ödeme takvimi açıklandı

Bu ödemeler, temettü yatırım stratejilerini takip eden yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Hisse başına dağıtılan temettü miktarları ve şirketlerin ödeme tarihleri, yatırım kararlarını şekillendirecek önemli veriler sunuyor.

Borsa İstanbul’un bu temettü dağıtımları, hem hissedarların portföylerine nakit akışı sağlıyor hem de şirketlerin karlılık durumlarına ilişkin önemli bir gösterge oluşturuyor. İşte 2024 Aralık ve Ocak 2025 aylarında temettü ödemesi yapacak şirketler, hisse başına temettü tutarları ve temettü dağıtılacak tarihler...