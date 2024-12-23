Hangi şirket ne kadar dağıtacak? Borsa İstanbul Aralık ve Ocak ayı temettü ödeme takvimi açıklandı
Borsa İstanbul’da Aralık ve Ocak aylarında temettü ödemeleri için detaylı takvim açıklandı. SDTTR, PAGYO, CMENT ve diğer şirketlerin ödeyeceği nakit temettü tutarları ve tarihler netleşti. Takvimdeki ödeme tarihleri 23 Aralık 2024’te başlayarak 29 Ocak 2025’e kadar sürecek. İşte Aralık ve Ocak aylarında temettü dağıtacak şirketler, hisseleri ve hisse başına temettü tutarları...
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin Aralık 2024 ve Ocak 2025 dönemine ait nakit temettü ödeme takvimi açıklandı. Hissedarların merakla beklediği ödemelerde, farklı sektörlerden birçok şirketin yatırımcılarına kar payı dağıtacağı belirtildi.
Bu ödemeler, temettü yatırım stratejilerini takip eden yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Hisse başına dağıtılan temettü miktarları ve şirketlerin ödeme tarihleri, yatırım kararlarını şekillendirecek önemli veriler sunuyor.
Borsa İstanbul’un bu temettü dağıtımları, hem hissedarların portföylerine nakit akışı sağlıyor hem de şirketlerin karlılık durumlarına ilişkin önemli bir gösterge oluşturuyor. İşte 2024 Aralık ve Ocak 2025 aylarında temettü ödemesi yapacak şirketler, hisse başına temettü tutarları ve temettü dağıtılacak tarihler...
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. - SDTTR
Dağıtılacak Toplam Temettü: 32.547.860,000 TL
Nakit Temettü HBVD: 0,505 TL
Nakit Temettü Tarihi: 23/12/2024