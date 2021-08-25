Hangi şirketin ne kadar Bitcoin'i var?
Hafta başında 50 bin doları test eden Bitcoin, yön arayışını sürdürüyor. Pozitif haber akışı yatırımcıların yükseliş umudunu tazelerken, kurumsal yatırımcıların davranışları yakından takip ediliyor. İşte Bitcoin'i tarihi seviyelere taşıyan ve elinde en çok tutan şirketler...
Hafta başında kritik 50 bin dolar barajını aşan Bitcoin, kalıcı olamadı ve yeniden 48 bin seviyelerine doğru geri çekildi.
Bitcoin, bu seviyelerde yön arayışını sürdürürken, Paypal gibi şirketlerden gelen pozitif haber akışı yatırımcıların yeni ralli umudunu pekiştirdi.
Diğer yandan kurumsal yatırımcıların Bitcoin alımları da devam ediyor. En son 2020'de yaşanan rallinin önemli aktörlerinden biri olan yazılım şirketi MicroStrategy, yeni alım yaptığını açıkladı.
Bitcoin'i tarihi seviyelere taşıyan kurumsal yatırımcıların elinde tuttuğu Bitcoin miktarı ise merak konusu...İşte elinde en fazla Bitcoin tutan şirketler...(Şirket/Bitcoin miktarı)