Hangi şirketin ne kadar Bitcoin'i var?

Hafta başında kritik 50 bin dolar barajını aşan Bitcoin, kalıcı olamadı ve yeniden 48 bin seviyelerine doğru geri çekildi.

Diğer yandan kurumsal yatırımcıların Bitcoin alımları da devam ediyor. En son 2020'de yaşanan rallinin önemli aktörlerinden biri olan yazılım şirketi MicroStrategy, yeni alım yaptığını açıkladı.