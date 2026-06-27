Harvey Nichols satılıyor! 195 yıllık markanın yeni sahibi kim olacak?

Kaynaklara göre masadaki tek seçenek satış değil. Yönetimin, şirkete yeni yatırım ortakları almayı da değerlendirdiği belirtiliyor. Dünyanın farklı ülkelerinden potansiyel yatırımcılar ve alıcılarla görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor.