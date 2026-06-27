Harvey Nichols satılıyor! 195 yıllık markanın yeni sahibi kim olacak?
İngiltere'nin dünyaca ünlü lüks mağaza zinciri Harvey Nichols'ın satışa çıkarıldığı öne sürüldü. İddiaya göre şirket sahibi Dickson Poon, 35 yılın ardından perakende devinden çıkış yapmayı değerlendiriyor. Şirket ise haberleri doğrulamadı ancak yalanlamadı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İngiltere'nin en köklü lüks mağaza zincirlerinden Harvey Nichols'ın el değiştirmeye hazırlandığı iddia edildi. Sky News'in deneyimli ekonomi editörü Mark Kleinman'ın haberine göre, milyarder iş insanı Dickson Poon, yaklaşık 35 yıldır sahip olduğu şirketten çıkış yapmayı planlıyor.
Haberde, Harvey Nichols'ın stratejik seçenekleri değerlendirmek üzere finansal danışmanlarla çalışmaya başladığı öne sürüldü.
Harvey Nichols yönetimi, satış iddialarıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Şirket, haberleri ne doğruladı ne de yalanladı.
Kaynaklara göre masadaki tek seçenek satış değil. Yönetimin, şirkete yeni yatırım ortakları almayı da değerlendirdiği belirtiliyor. Dünyanın farklı ülkelerinden potansiyel yatırımcılar ve alıcılarla görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor.
1831 yılında kurulan Harvey Nichols'ın tarihi yaklaşık iki asır öncesine uzanıyor. Şirket, 1920 yılında Debenhams tarafından satın alındı. Daha sonra Burton Group bünyesine geçen marka, 1991 yılında Dickson Poon'un şirketi Dickson Concepts tarafından 53 milyon sterlin karşılığında satın alındı.
Özellikle 1990'lı yıllarda büyük çıkış yakalayan Harvey Nichols, BBC'nin kült komedi dizisi Absolutely Fabulous'ta sık sık "Harvey Nicks" adıyla anılması sayesinde dünya çapında tanınan bir marka haline geldi.
Harvey Nichols, İngiltere ve İrlanda'nın yanı sıra Hong Kong ile Orta Doğu'da da mağazalar açarak büyümesini sürdürdü. Ancak şirket son yıllarda istikrarlı kârlılık elde etmekte zorlandı.
İki yıl önce CEO görevine gelen Julia Goddard, toparlanma planı kapsamında gıda gibi ana faaliyet dışındaki alanlardan çıkış yaptı.
Liverpool One'daki Beauty Bazaar mağazası kapatılırken, Londra Knightsbridge'deki amiral mağaza yenilendi ve dijital yatırımlara hız verildi.
Sky News'e konuşan süreç hakkında bilgi sahibi kaynaklar, Harvey Nichols'ın önümüzdeki aylarda yeni sahibine kavuşabileceğini öne sürüyor.