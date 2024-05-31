Hava sıcaklıkları bunaltacak: İstanbul plajlarının 2024 ücret tarifesi belli oldu

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları yükselişe geçiyor. Yurt genelinde 6 ile 8 derecelik sıcaklık artışı bekleniyor. İstanbul’da hava sıcaklığı önümüzdeki 5 gün boyunca artacak. Cumartesi günü 30 derece görülecek. Haziran ayında birçok plaj tesisi ve turistik işletme açılış yapacak. Sıcak havalarda denize girmek isteyenler özellikle Şile, Sarıyer, Büyükçekmece, Bakırköy, Adalar ve Silivri gibi noktaları tercih ediyor. Sahil bölgelerinde hizmet veren tesislerde giriş ücretleri de belli oldu.

İstanbul'da büyük bir çoğunluğunda yalnızca şezlong ve şemsiye kullanımının giriş ücretine dahil olduğu özel tesislerde ücretlerin, hafta içi-hafta sonu fiyatları farklılık gösteriyor.

Büyükada bitişiğindeki Sedef Adası’nda bulunan bir tesis ise kişi başı 1000 liralık giriş ücretiyle dikkat çekti.

İstanbul'da plaj ücretleri ne kadar oldu?

Özel tesislere giriş ücreti geçtiğimiz seneye göre artışta. Fiyat ortalamalarının en yüksek olduğu ilçe ise geçen yıla oranla ortalama iki kat artış gösteren Adalar oldu.

Büyükada plaj giriş ücreti

Büyükada’da giriş ücretleri, bu sene hafta içi 500 lira ile 600 lira arasında değişirken hafta sonu ise 800 lirayı aştığı belirtildi.