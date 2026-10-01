Helikopter düştü, milyoner iş insanı öldü
Zimbabve’nin doğusundaki Marondera kırsalında bir helikopterin düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında ülkenin önde gelen iş insanlarından Wicknell Chivayo ile eşi Lucy Muteke de bulunuyor. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.
Zimbabve’de meydana gelen helikopter kazası ülkenin tanınmış iş insanlarından Wicknell Chivayo’nun da yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı.
Zimbabve polisinin verdiği bilgiye göre helikopter, ülkenin doğusundaki Marondera kırsalına düştü. Kazada helikopterde bulunan 6 kişi hayatını kaybetti.
Kazada ölenler arasında Wicknell Chivayo ile eşi Lucy Muteke’nin de bulunduğu açıklandı.
Zimbabve Sivil Havacılık Kurumu Genel Müdürü George Mashababe, kaza yerinde yapılan ilk incelemelere ilişkin bilgi verdi. Mashababe, helikopterin yere çarpmasının ardından yakıt sızıntısı meydana geldiğini ve sonrasında yangın çıktığını söyledi.
Kazanın nedeni henüz belirlenmedi. George Mashababe, helikopter kazasına ilişkin incelemenin sürdüğünü bildirdi
Wicknell Chivayo, Zimbabve’de enerji ve altyapı sektörlerinde faaliyet gösteren ve ülkenin tanınmış iş insanları arasında yer alan bir isimdi.
Chivayo; büyük kamu projeleri, yüksek meblağlı siyasi bağışları ve lüks yaşam tarzıyla biliniyordu. Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa ile yakın ilişkisiyle tanınan Chivayo’nun kamu ihaleleri ve siyasi bağlantıları zaman zaman ülkede tartışma konusu olmuştu.