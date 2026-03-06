Hem sahada hem borsada zirvede! Galatasaray yatırımcısını sevindirdi
Borsa İstanbul'da spor şirketleri arasında ocak-şubat döneminde yatırımcısına kazandıran tek kulüp Galatasaray oldu. Spor endeksi gerilerken sarı-kırmızılı ekibin hisseleri yüzde 3,4 yükseldi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalınması ve Süper Lig'deki liderlik performansı yatırımcı ilgisini destekledi. Aynı dönemde Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş hisselerinde değer kaybı yaşandı. En yüksek piyasa değerine sahip kulüp ise Fenerbahçe oldu.
Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında ocak-şubat döneminde yatırımcısına kazanç sağlayan tek kulüp Galatasaray oldu.
Verilere göre spor endeksi yılın ilk iki ayında yüzde 3,6 gerilerken sarı-kırmızılı kulübün saha içindeki performansı finansal tabloya da yansıdı ve kulübün hisseleri söz konusu dönemde yüzde 3,4 oranında değer kazandı.
Galatasaray hisselerindeki yükselişte takımın yurt içi ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği sonuçlar etkili oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyerek son 16 turuna kalmayı başardı.
Ayrıca Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftası itibarıyla 58 puanla lider konumda bulunuyor.
Böylelikle takımın hem ligde hem Avrupa arenasındaki performansı yatırımcı ilgisini artırdı.
Diğer kulüplerde değer kaybı
Süper Lig'de 54 puanla ikinci sırada yer alan ve UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off aşamasında elenen Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri aynı dönemde yüzde 7,9 oranında geriledi.
Lig sıralamasında üçüncü basamakta bulunan Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'nin hisseleri yüzde 5,6 değer kaybetti.
Sezonun ikinci yarısında aldığı sonuçlarla çıkış yakalayan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ hisselerinde ise yüzde 6,1 oranında düşüş görüldü.
En yüksek piyasa değeri Fenerbahçe'de
Halka açık dört spor şirketi arasında en yüksek piyasa değerine sahip kulüp ise Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli kulüp şubat ayını 19 milyar 687 milyon 500 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.
Fenerbahçe'yi 16 milyar 200 milyon lira piyasa değeriyle Galatasaray izledi. Trabzonspor'un piyasa değeri 7 milyar 575 milyon lira olarak hesaplanırken, Beşiktaş'ın piyasa değeri 6 milyar 677 milyon 790 bin 879 lira seviyesinde gerçekleşti.