Hem sahada hem borsada zirvede! Galatasaray yatırımcısını sevindirdi

Fenerbahçe'yi 16 milyar 200 milyon lira piyasa değeriyle Galatasaray izledi. Trabzonspor'un piyasa değeri 7 milyar 575 milyon lira olarak hesaplanırken, Beşiktaş'ın piyasa değeri 6 milyar 677 milyon 790 bin 879 lira seviyesinde gerçekleşti.