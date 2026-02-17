Herkesin cebini ilgilendiriyor: Kanunen bedava ama 250 TL'den başlayan ücret alınıyor
Özel hastanelerde herkesin cebini ilgilendiren otopark ücreti tartışması büyüyor. Otopark Yönetmeliği’ne göre her 85 metrekare için 1 araçlık ücretsiz alan zorunlu olmasına rağmen bazı hastanelerde 0-3 saat için 250 TL’ye varan ücretler talep ediliyor. Tüketici temsilcileri ise ücret talebine karşı vatandaşların yapması gerekenleri anlattı.
Otopark ücretlerinin araç sahiplerinin bütçesine yük oluşturması zaman zaman kamuoyunun gündemine geliyor. Özellikle yoğun bölgelerde park sorunu otoparklarla çözülmeye çalışılırken, talep edilen yüksek ücretler tepki çekiyor. Son dönemde özel hastanelerin de otopark için ücret istemesi tartışma yarattı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan Otopark Yönetmeliği’nin 5’inci maddesi; ağız ve diş sağlığı merkezleri, hastaneler ile üniversitelerde otopark ihtiyacının karşılanmasını zorunlu kılıyor. Alan yetersizliği ise ücret talep etmek için geçerli bir gerekçe sayılmıyor.
Otopark yönetmeliği ne diyor?
Yönetmeliğe göre özel hastanelerin her 85 metrekare için en az 1 araçlık ücretsiz otopark alanı ayırması gerekiyor. Buna göre 8 bin 500 metrekare büyüklüğündeki bir hastanede 100 araçlık ücretsiz park alanı bulunması şart.
0-3 saatlik otopark ücreti 250 TL
HaberTürk’ün Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ile yaptığı incelemede, bazı özel hastanelerde 0-3 saatlik park için 250 TL ücret istendiği ve ücretsiz alan bulunmadığı belirtildi.
Ağaoğlu, “Binlerce metrekarelik hastanede 1 araçlık ücretsiz otopark alanı bile bulunmuyor. Bir rapor alıp çıktığınızda bile otoparka 400 TL ödemeniz gerekiyor. Bunu ben de ödedim. Özel hastaneler ücretsiz otopark alanını karşılamak zorunda” dedi.
"Denetime gidildiğinde vale kulübesini kaçırıyorlar"
Özel hastane otoparklarının ticari faaliyet kapsamında işletildiğini ifade eden Ağaoğlu, “Bazı özel hastaneler 1 araçlık alan dahi bırakmıyor. Kesinlikle, 300 TL-400 TL vale şirketlerine işletiyorlar. Denetime gidildiğinde ise hastanenin önündeki vale kulübesini kaçırıyorlar” sözleriyle duruma tepki gösterdi.
Ücretsiz otopark için nereye şikayet edilmeli?
Ağaoğlu, vatandaşların Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurması gerektiğini belirterek, “Bunun iptalini istemeleri gerekiyor. CİMER üzerinden şikayetlerin iletilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Bir vatandaş ise ilk 45 dakikanın ücretsiz olduğunu hatırlatarak, “Zaten 45 dakika bekliyorsun. 45 dakika dolmasın diye 3 saat tur yaptım” dedi.