Herkesin cebini ilgilendiriyor: Kanunen bedava ama 250 TL'den başlayan ücret alınıyor

Otopark yönetmeliği ne diyor?

Yönetmeliğe göre özel hastanelerin her 85 metrekare için en az 1 araçlık ücretsiz otopark alanı ayırması gerekiyor. Buna göre 8 bin 500 metrekare büyüklüğündeki bir hastanede 100 araçlık ücretsiz park alanı bulunması şart.