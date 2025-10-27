Hisse senedi alıp satan herkesin bilmesi gereken 10 terim
Son yıllarda özellikle genç yatırımcıların ilgisiyle borsaya yönelenlerin sayısı artıyor. Ancak borsa karmaşık bir yapı sunuyor. Doğru kararlar verebilmek için bazı temel kavramların anlaşılması gerekiyor. Bu temel kavramları öğrenmek, yatırımcıların piyasayı daha iyi yorumlamasına, riskleri yönetmesine ve daha bilinçli kararlar vermesine yardımcı olur. Borsada başarı, önce dili anlamaktan geçer. İşte borsaya başlamadan önce mutlaka öğrenilmesi gereken 10 önemli terim:
Hisse Senedi
Hisse senedi, bir şirketin sermayesinin belirli bir payını temsil eden değerli evraktır. Bir hisse satın aldığınızda, şirketin kârından ve büyümesinden pay alma hakkına sahip olursunuz.
Hisse sahipleri aynı zamanda şirketle ilgili belirli oylamalarda söz sahibi olabilir. Hisse fiyatları, şirketin mali performansı, sektör koşulları, ekonomik gelişmeler ve piyasa beklentilerine göre değişir. Yatırımcılar, hisse senetlerini uzun vadeli değer artışı amacıyla tutabilir veya kısa vadeli al-sat işlemleriyle kazanç sağlamaya çalışabilir.
Doğru hisseyi seçmek, şirket bilgilerini iyi analiz etmeyi ve riskleri anlamayı gerektirir.
Endeks
Endeks, belirli bir hisse veya varlık grubunun genel performansını ölçen göstergedir. Örneğin BIST 100 endeksi, Türkiye’de işlem gören en büyük 100 şirketin ortalama hareketini yansıtır.
Endeksler, piyasanın genel yönünü anlamak için kullanılır; yükselmesi piyasadaki iyimserliği, düşmesi ise olası belirsizlik veya satış dalgasını gösterir. Yatırımcılar, tek tek hisse seçmek yerine endeksleri takip eden fonlara yatırım yaparak risklerini dağıtabilir.
Endeksler ayrıca ekonominin genel durumu, yatırımcı algısı ve küresel piyasa hareketleri hakkında ipuçları verir. Bu nedenle endeks davranışlarını okumak, sağlıklı yatırım stratejileri için önemlidir.
Boğa Piyasası
Boğa piyasası, finansal piyasalarda fiyatların uzun süreli yükseliş eğiliminde olduğu dönemdir. Bu süreçte yatırımcı güveni artar, işlem hacmi yükselir ve piyasaya yeni yatırımcılar girmeye başlar.
Yatırımcılar geleceğin olumlu olacağına inanır ve daha fazla risk almayı tercih eder. Boğa piyasası, genellikle güçlü ekonomik büyüme, düşük işsizlik ve olumlu şirket kârlarıyla desteklenir. Ancak aşırı iyimserlik bazen şişkin fiyatlamalara ve balon riskine yol açabilir.
Bu nedenle yatırımcıların yükseliş dönemlerinde bile objektif kalması ve temel verileri takip etmesi önemlidir. Boğa piyasasını doğru okumak büyük fırsatlar sunabilir.
Ayı Piyasası
Ayı piyasası, fiyatların uzun süre düştüğü ve yatırımcı güveninin azaldığı dönemleri ifade eder. Bu süreçte belirsizlik artar, alıcılar geri çekilir ve satış baskısı yoğunlaşır.
Ekonomik durgunluk, yüksek enflasyon, faiz artışları veya jeopolitik riskler ayı piyasasını tetikleyebilir. Yatırımcılar bu dönemde genellikle temkinli davranır ve portföylerini daha güvenli varlıklara yönlendirebilir.
Ayı piyasası bazen paniğe yol açsa da disiplinli yatırımcılar için uzun vadeli alım fırsatları sunabilir. Önemli olan, duygusal kararlar yerine analitik değerlendirmeler yapmaktır. Ayı piyasasını anlamak, riskleri yönetmek kadar fırsatları da görmeyi sağlar.
Piyasa Değeri
Piyasa değeri, bir şirketin borsadaki toplam değerini ifade eder ve hisse fiyatının dolaşımdaki toplam hisse sayısıyla çarpılmasıyla hesaplanır. Büyük ölçekli şirketler daha istikrarlı kabul edilirken, küçük ölçekli şirketler genellikle daha yüksek risk ve potansiyel taşır.
Piyasa değeri, şirketlerin büyüklüklerini karşılaştırmak, portföy dengesi yapmak ve risk analizi yapmak için kullanılır. Yatırımcılar, yatırım stratejilerini şirket ölçeğine göre belirleyebilir.
Uzun vadeli güvenli büyüme için büyük şirketler; agresif getiri için küçük şirketler tercih edilebilir. Piyasa değeri, şirketin piyasadaki konumunu anlamak açısından temel göstergelerden biridir.
Temettü
Temettü, şirketin elde ettiği kârın bir kısmını hissedarlara dağıtmasıdır. Düzenli temettü veren şirketler genellikle güçlü mali yapıya ve istikrarlı nakit akışına sahiptir. Temettüler yatırımcılara pasif gelir sağlar ve uzun vadeli portföylerde önemli bir getiri kaynağı olabilir.
Bazı yatırımcılar “temettü verimi”ni takip ederek yüksek gelir sağlayan hisseleri tercih eder. Ancak her şirket temettü ödemez; bazıları büyüme yatırımlarına yönelir. Temettü stratejileri özellikle enflasyon dönemlerinde bir koruma sağlayabilir.
Doğru temettü şirketlerini seçmek için bilanço, kârlılık ve sektörel sürdürülebilirlik incelenmelidir.
Volatilite
Volatilite, bir finansal varlığın fiyatının belirli bir süre içindeki dalgalanma seviyesini ifade eder. Yüksek volatilite, fiyatın hızlı ve geniş aralıkta hareket ettiğini gösterir; bu da daha yüksek risk ve potansiyel kazanç anlamına gelir. Düşük volatilite ise daha istikrarlı fakat genellikle daha düşük getirili hareketler sunar. Piyasadaki belirsizlik, ekonomik veriler, şirket haberleri ve yatırımcı psikolojisi volatiliteyi etkileyen önemli faktörlerdir.
Volatiliteyi anlamak, yatırım kararlarında risk yönetimi açısından çok önemlidir. Özellikle yeni yatırımcıların yüksek volatilite dönemlerinde panik satışlarından kaçınması ve stratejik düşünmesi gerekir.
Portföy
Portföy, bir yatırımcının sahip olduğu tüm finansal varlıkların toplamıdır. Portföyde hisse senetleri, yatırım fonları, tahviller, altın veya kripto varlıklar bulunabilir. Sağlıklı bir portföy, yatırımcının risk profiline göre çeşitlendirilmiş olmalıdır. Çeşitlendirme, tek bir varlıkta yaşanacak kaybın, portföyün genel performansını aşırı derecede etkilemesini engeller.
Yatırımcılar düzenli olarak portföylerini gözden geçirerek piyasa şartlarına göre ayarlama yapmalıdır. Uzun vadeli hedef, sermayeyi korurken istikrarlı büyüme sağlamaktır. Portföy yönetiminde sabır, disiplin ve risk dengesi esastır.
Stop Loss
Stop Loss emri, bir hissenin fiyatı belirlenen seviyenin altına düştüğünde otomatik satış yapılmasını sağlayan risk yönetim aracıdır. Amacı, yatırımcının büyük kayıplardan korunmasını sağlamaktır.
Özellikle dalgalı piyasalarda, duygusal kararlar yerine önceden belirlenmiş sınırlar daha güvenli sonuçlar doğurur. Stop-loss kullanmak, yatırım disiplinini artırır ve portföyün genel zarar seviyesini kontrol altında tutar.
Ancak çok dar stop seviyeleri, fiyat normal dalgalanırken gereksiz satışa yol açabilir. Bu nedenle stop seviyeleri, analiz, volatilite ve yatırım hedefleri dikkate alınarak belirlenmelidir.
F/K Oranı
F/K oranı, bir hisse senedinin fiyatının, şirketin hisse başına kazancına bölünmesiyle hesaplanır ve hissenin pahalı mı yoksa uygun değerli mi olduğunu anlamaya yardımcı olur.
Yüksek F/K genellikle yatırımcıların şirketin gelecekte kazanç artışı beklediğini gösterir; düşük F/K ise değer yatırımı fırsatı sunabilir.
Ancak F/K oranı tek başına yeterli değildir; sektör ortalamaları, şirketin büyüme planları ve ekonomik koşullar birlikte değerlendirilmelidir. F/K oranını doğru yorumlamak, yatırımcının değerleme becerisini güçlendirir.