Endeks

Endeks, belirli bir hisse veya varlık grubunun genel performansını ölçen göstergedir. Örneğin BIST 100 endeksi, Türkiye’de işlem gören en büyük 100 şirketin ortalama hareketini yansıtır.

Endeksler, piyasanın genel yönünü anlamak için kullanılır; yükselmesi piyasadaki iyimserliği, düşmesi ise olası belirsizlik veya satış dalgasını gösterir. Yatırımcılar, tek tek hisse seçmek yerine endeksleri takip eden fonlara yatırım yaparak risklerini dağıtabilir.

Endeksler ayrıca ekonominin genel durumu, yatırımcı algısı ve küresel piyasa hareketleri hakkında ipuçları verir. Bu nedenle endeks davranışlarını okumak, sağlıklı yatırım stratejileri için önemlidir.