Hissedarlara 226,7 milyar TL dağıttılar! İşte en çok kâr payı veren şirketler...
Borsa İstanbul’da 2025 yılında aralarında Ford Otosan, Tüpraş, Koç Holding, Garanti Bankası ve Enka İnşaat’ın da bulunduğu 172 şirket, hissedarlarına toplam 226 milyar 746,9 milyon TL nakit temettü ödedi. En yüksek temettüyü Ford Otosan dağıttı.
Borsa İstanbul'da 2025 yılında aralarında Ford Otosan, Migros, Tukcell ve THY'nin de olduğu toplam 172 şirket nakit temettü dağıtımı yaptı.
Bu 172 şirket gerek 2024 yılı kârlarından, gerekse 2025 yılı kârlarından avans olarak toplam 226 milyar 746,95 milyon TL net temettüyü hissedarlarına dağıttı.
Hissedarlarına en çok temettü dağıtan şirketler Ford Otosan ve Tüpraş oldu. Onları Koç Holding ve Garanti Bankası ve Enka Inşaat takip etti.
En çok temettü veren şirketler
Ford Otosan hissedarlarına toplam 25 milyar 907,5 milyon TL net kâr dağıtımı gerçekleştirdi.
Tüpraş da hissedarlarına yıl içinde 2 taksitte gerçekleştirdiği ödemeler ile 24 milyar 904,99 milyon TL net temettü dağıttı.
Koç Holding ise hissedarlarına net olarak 16 milyar 11,29 milyon TL nakit kâr payı ödedi.
Garanti Bankası, 2025'te yatırımcılarına toplam 15 milyar 669,75 milyon TL temettü dağıttı.
Enka İnşaat ise yatırımcılara 12 milyar 240,02 milyon TL nakit kâr payı ödedi.