Hürmüz belirsizliği piyasayı hareketlendirdi: Petrol haftalık kazanca yöneldi

Washington deniz ablukasını sürdürebilir

ABD ile İran arasında boğazın kontrolü ve gemi geçişleri konusundaki anlaşmazlık devam ediyor. Tahran yönetimi, Hürmüz'ün tamamen kendi kontrolünde olduğunu ve ticari seyrüsefere kapatıldığını belirtirken Washington, gemi geçişlerini kolaylaştırmayı sürdürdüğünü savunuyor.