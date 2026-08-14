Hürmüz belirsizliği piyasayı hareketlendirdi: Petrol haftalık kazanca yöneldi
Hürmüz Boğazı'ndan çıkmaya çalışan bir tankerin dronla vurulması, petrol piyasalarında arz endişelerini yeniden alevlendirdi. Brent 87,90 dolara, WTI ise 82,56 dolara yükselirken iki göstergenin haftalık kazancı yüzde 5'e yaklaştı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı'ndan çıkmaya çalışan bir tankerin insansız hava aracıyla vurulmasının ardından yükselişe geçti. Kritik enerji güzergâhındaki sevkiyatlara ilişkin belirsizliğin derinleşmesiyle Brent ve WTI, son üç haftanın ilk haftalık kazancına yöneldi.
Brent petrolün varil fiyatı cuma günü TSİ 11.57 itibarıyla yüzde 1 artarak 87,90 dolara çıktı. ABD tipi Batı Teksas petrolü (WTI) ise yüzde 1,6 yükselişle 82,56 dolardan işlem gördü. Her iki göstergenin haftalık kazancı yaklaşık yüzde 5'e ulaştı.
Hürmüz'den çıkan tanker dronla vuruldu
Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), boğazdan ayrılmaya çalışan bir tankerin insansız hava aracının hedefi olduğunu bildirdi.
Saldırıda geminin hafif hasar aldığı, mürettebatın tamamının güvende olduğu ve herhangi bir çevresel etki yaşanmadığı açıklandı. UKMTO, bölgeden geçiş yapacak gemilere tedbirli olmaları çağrısında bulundu.
Hürmüz Boğazı'nın fiilen ticari gemi trafiğine kapalı kalması, petrol fiyatlarını destekleyen temel unsurlar arasında bulunuyor. Şubat sonunda İran savaşının başlamasından önce küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık beşte biri bu güzergâh üzerinden gerçekleştiriliyordu.
Washington deniz ablukasını sürdürebilir
ABD ile İran arasında boğazın kontrolü ve gemi geçişleri konusundaki anlaşmazlık devam ediyor. Tahran yönetimi, Hürmüz'ün tamamen kendi kontrolünde olduğunu ve ticari seyrüsefere kapatıldığını belirtirken Washington, gemi geçişlerini kolaylaştırmayı sürdürdüğünü savunuyor.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran limanlarına uygulanan deniz ablukasının süresiz devam ettirilebileceğini söyledi. ABD donanmasının Körfez'deki varlığının İran ekonomisinde ciddi kayıplara neden olduğu bildirildi.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Washington'ın İran'a, "bir ülkenin ekonomik olarak tecrit edilmesi tarihinde daha önce görülmemiş önlemler" uygulayacağını ifade etti.
Trump yaptırımların sonuç vereceğini düşünüyor
ABD Başkanı Donald Trump, ekonomik yaptırımların Tahran'ı nükleer programını sonlandırmaya ve Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaya zorlayacağını öne sürdü.
Kritik ABD silah stoklarındaki azalmaya ve taraflar arasındaki görüşmelerin yakın zamanda yeniden başlayacağına dair bir işaret bulunmamasına rağmen Trump, "tamamen parasız kalmış" İran'ın mali baskı karşısında Washington'ın taleplerini kabul edeceğini savundu.
İran geçiş yasağını değerlendiriyor
İran Meclisi Konseyler Komisyonunun, boğazın yönetimine yönelik stratejik eylem planı üzerinde uzlaştığı bildirildi. Hazırlanan düzenleme, ABD, İsrail ve diğer "düşman ülkelerin" sahip olduğu gemi ve ekipmanların Hürmüz'den geçişinin yasaklanmasını içeriyor.
Tasnim haber ajansına konuşan komite sözcüsü, bu ülkelerin "Hürmüz Boğazı'nı ülkemize karşı düşmanca eylemler gerçekleştirmek için kullandığını ve İran halkına karşı haksız ve saldırgan eylemlerde bulunduğunu" söyledi.
OPEC ve IEA talep beklentilerini düşürdü
Arz riskleri fiyatları yukarı taşırken Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) talep tahminlerini aşağı yönlü güncellemesi, haftalık yükselişi sınırladı.
İki kuruluş, zayıf ekonomik büyüme, pahalı petrol ve kısıtlı arzın önümüzdeki aylarda küresel talebi azaltabileceği uyarısında bulundu.