Hürmüz Boğazı’nda gemi geçişleri üçe düştü

ABD-İran saldırıları sürerken Hürmüz Boğazı’ndan 21 Temmuz’da yalnızca üç emtia gemisi geçti. Kpler verilerinde çok büyük ham petrol ve LNG tankerleri görünmezken, Kızıldeniz’de Suudi petrolünü taşıyan üç gemi rota değiştirdi.

Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemi trafiği, ABD ile İran arasındaki saldırıların sürdüğü 21 Temmuz Salı günü üç gemiye kadar geriledi. Geçiş sayısı bir önceki gün dört olarak kaydedilmişti.

Gemi takip verilerinde petrol ve LNG taşımacılığının ana unsurları olan çok büyük tankerler görünmedi. Enerji sevkiyatındaki sıkışma Kızıldeniz’e de yayılırken, iki kritik deniz koridoru aynı anda baskı altına girdi.