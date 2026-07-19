Hürmüz gerilimi petrolü uçurdu: Bir haftada yüzde 16 yükseldi

Fiyatlardaki sert yükselişte ekonomik talepteki güçlenmeden çok, ABD ile İran arasındaki ateşkesin bozulması ve bölgede olası arz kesintilerine yönelik endişeler etkili oldu. Yeni haftada piyasaların odağında Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiği, ABD'nin askeri faaliyetleri ve mevcut fiyatların en kötü senaryoyu ne ölçüde yansıttığı bulunuyor.