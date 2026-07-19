Hürmüz gerilimi petrolü uçurdu: Bir haftada yüzde 16 yükseldi
WTI ham petrolü, Orta Doğu'da artan gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat riskleriyle haftalık bazda yüzde 16 yükselerek 82,49 dolara çıktı. Brent petrol de 88 doların üzerinde son bir ayın zirvesini gördü. OPEC+ üretimi artırmaya hazırlanırken tanker trafiğindeki aksamalar arz endişelerini canlı tutuyor. Teknik görünümde ise 81,80-83,50 dolar aralığı kritik eşik olarak izlenirken, olası bir kırılmada 88 dolar yeniden gündeme gelebilir.
WTI ham petrolü, Orta Doğu'da yeniden artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle 2026'nın en güçlü haftalık performanslarından birini kaydetti. Gösterge petrol cuma gününü varil başına yaklaşık 82,49 dolardan kapatırken, haftalık yükseliş yüzde 16'ya ulaştı. Brent petrol ise 88 doların üzerinde kapanarak son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.
Fiyatlardaki sert yükselişte ekonomik talepteki güçlenmeden çok, ABD ile İran arasındaki ateşkesin bozulması ve bölgede olası arz kesintilerine yönelik endişeler etkili oldu. Yeni haftada piyasaların odağında Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiği, ABD'nin askeri faaliyetleri ve mevcut fiyatların en kötü senaryoyu ne ölçüde yansıttığı bulunuyor.
İki haftada görünüm tamamen değişti
WTI petrol yalnızca iki hafta önce, Orta Doğu'daki üretimin toparlanacağı ve OPEC+ arz artışının fiyatları sınırlayacağı beklentisiyle 68,55 dolar civarında işlem görüyordu. Ancak ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarını genişletmesi ve İran'ın füze ile İHA saldırılarıyla karşılık vermesi piyasadaki dengeleri değiştirdi.
Güvenlik risklerinin artmasıyla Hürmüz Boğazı'ndan geçen tanker trafiği belirgin biçimde yavaşladı. Küresel petrol sevkiyatının yaklaşık yüzde 20'sinin bu güzergâhtan yapılması, sınırlı aksamaların dahi fiyatlara hızla risk primi eklemesine yol açtı.
Uluslararası Enerji Ajansı, deniz taşımacılığındaki uzun süreli kesintilerin küresel enerji güvenliğini tehdit edebileceği uyarısında bulunurken, Körfez ülkeleri ihracatı mümkün olduğunca alternatif terminallere yönlendirmeye başladı.
OPEC+ üretimi artırıyor ancak sevkiyat sorunu sürüyor
OPEC+, ağustos ayı için günlük üretimi 188 bin varil artırma kararı aldı. Normal koşullarda ek arzın fiyatları aşağı çekmesi beklenirken, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat riski bu etkinin sınırlı kalmasına neden oluyor.
Üretim artışı ancak petrolün uluslararası piyasalara ulaştırılabilmesi halinde küresel arzı yükseltebilir. Tanker trafiğindeki aksaklıkların sürmesi durumunda daha yüksek üretim kotalarının fiili arz üzerindeki etkisi zayıf kalabilir. Bu nedenle son haftada jeopolitik gelişmeler, OPEC+ kararlarından daha belirleyici oldu.
Uzun vadeli risk talep tarafında
Kısa vadede arz endişeleri fiyatları desteklese de talep görünümü daha zayıf sinyaller veriyor. OPEC, 2026 yılı küresel petrol talebi artış tahminini üst üste üçüncü kez aşağı yönlü revize etti.
Uluslararası Enerji Ajansı da yüksek enerji fiyatlarının ekonomik faaliyeti yavaşlatması halinde petrol tüketiminin baskılanabileceğini bildirdi. Bu görünüm, mevcut fiyat artışının güçlü talep koşullarından çok arz kesintisi korkusundan kaynaklandığına işaret ediyor. Jeopolitik gerilimin azalması halinde piyasanın odağı yeniden yavaşlayan talep büyümesine ve yükselen küresel üretime dönebilir.
WTI'da kritik bölge 81,80-83,50 dolar
WTI petrol, güçlü toparlanmanın ardından 80,40-81,80 dolar aralığındaki destek bölgesini yeniden kazandı ve nisandan bu yana yükselişleri sınırlayan uzun vadeli düşüş trendi çizgisini test etmeye başladı.
Fiyatın 50 günlük üstel hareketli ortalamanın üzerine çıkması teknik görünümü güçlendirirken, 77,25 dolar seviyesindeki 100 günlük üstel hareketli ortalama destek konumunu koruyor. RSI göstergesinin 57'ye yükselmesi ise momentumun güçlendiğini ancak henüz aşırı alım bölgesine ulaşmadığını gösteriyor.
81,80-83,50 dolar direnç bölgesinin üzerinde günlük kapanış yapılması halinde önce 88,06 dolar, ardından 93,67 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Yukarı yönlü kırılımın gerçekleşmemesi durumunda ise 78,42 dolar ilk destek olarak izlenecek. Daha aşağıda 77,25 ve 73,37 dolar seviyeleri öne çıkıyor.
Jeopolitik risk fiyatların merkezinde
WTI, yüzde 16'lık haftalık yükselişin ardından son ayların en güçlü momentumu ile yeni haftaya giriyor. Jeopolitik tansiyon, sınırlanan deniz taşımacılığı ve güçlü rafineri talebi kısa vadede fiyatları destekliyor.
Buna karşın piyasada önemli ölçüde risk primi bulunduğu değerlendiriliyor. Orta Doğu'daki gerilimin artması halinde petrolün 88 doları test etmesi mümkün görülürken, diplomatik gelişmeler veya tanker trafiğinin normale dönmesi halinde dikkat yeniden zayıf talep ve artan OPEC+ arzına çevrilebilir.