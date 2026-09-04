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Hürmüz petrol tahminlerini değiştirdi: Citi'den iki farklı senaryo

Citi, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin etkisiyle Brent petrol için kısa vadeli tahminini yukarı çekti. Banka, boğazdaki trafiğin yeniden normalleşmesiyle küresel piyasada arz fazlasının büyüyebileceğini öngörerek 2027 için düşüş beklentisini ise korudu.

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Hürmüz petrol tahminlerini değiştirdi: Citi'den iki farklı senaryo - Resim: 1

Citigroup (Citi), Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan gelişmelerin etkisiyle Brent petrol için kısa vadeli fiyat beklentisini yukarı yönlü revize etti.

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Hürmüz petrol tahminlerini değiştirdi: Citi'den iki farklı senaryo - Resim: 2

Banka, buna karşın boğazdaki deniz trafiğinin yeniden normalleşmesinin küresel petrol piyasasındaki arz fazlasını büyüteceği öngörüsüyle 2027'ye yönelik düşüş beklentisini korudu.

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Hürmüz petrol tahminlerini değiştirdi: Citi'den iki farklı senaryo - Resim: 3

Citi'nin 3 Eylül tarihli araştırma raporunda, 2026'nın üçüncü çeyreği için Brent petrol fiyat tahmini varil başına 86 dolara çıkarıldı.

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Hürmüz petrol tahminlerini değiştirdi: Citi'den iki farklı senaryo - Resim: 4

Banka, bu değişikliğin uzun vadeli görünümde bir yön değişimi anlamına gelmediğini, son dönemdeki fiyat hareketleri doğrultusunda yapılan piyasa bazlı bir güncelleme olduğunu belirtti.

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Hürmüz petrol tahminlerini değiştirdi: Citi'den iki farklı senaryo - Resim: 5

2027 için düşüş beklentisi sürüyor

Banka, sonraki dönemlere ilişkin tahminlerinde ise değişikliğe gitmedi. Brent petrol için 2026'nın dördüncü çeyrek tahmini varil başına 70 dolar, 2027 tahmini ise 65 dolar seviyesinde tutuldu.

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Hürmüz petrol tahminlerini değiştirdi: Citi'den iki farklı senaryo - Resim: 6

Citi'ye göre Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıyla petrol piyasası, boğazdaki akışın çatışma nedeniyle kesintiye uğramasından önceki döneme kıyasla daha büyük bir arz fazlasıyla karşılaşabilir. 

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Hürmüz petrol tahminlerini değiştirdi: Citi'den iki farklı senaryo - Resim: 7

ABD gazı için tahmin indirildi

Citi, aynı raporda doğal gaz fiyatlarına dair tahminlerini de güncelledi. ABD'de üretim artışının iç piyasadaki arzı bol tutacağı ve fiyatlar üzerinde baskı yaratacağı öngörüsüyle, Henry Hub doğal gazı için 2026 üçüncü çeyrek tahmini milyon İngiliz ısı birimi (MMBtu) başına 2,90 dolara indirildi.

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Hürmüz petrol tahminlerini değiştirdi: Citi'den iki farklı senaryo - Resim: 8

Avrupa gazında yukarı yönlü beklenti

ABD gazına ilişkin tahminini düşüren banka, Avrupa doğal gazı için ise daha olumlu bir fiyat görünümü benimsedi.

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Hürmüz petrol tahminlerini değiştirdi: Citi'den iki farklı senaryo - Resim: 9

Citi, Avrupa gaz piyasasında referans kabul edilen Hollanda merkezli TTF'de megavatsaat başına fiyat tahminini 2026'nın üçüncü çeyreği için 60 Euro'ya, dördüncü çeyreği için ise 56 Euro'ya yükseltti.

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Kaynak: HABER MERKEZİ