Hürmüz'de anlaşma ihtimali: Petrolde kayıp yüzde 7'yi aştı
Petrol fiyatları, İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'nda geçici bir deniz koridoru oluşturulabileceğine dair beklentilerin güçlenmesiyle dört işlem gününde geriledi. Brent petrolün varili 87 dolar civarına inerken, haftalık kayıp yüzde 7'yi aştı. Taraflar mayın temizleme çalışmaları ve gemi trafiğinin yönetimi konusunda görüşmelerini sürdürürken, piyasalar olası bir ateşkes anlaşmasını fiyatlamaya başladı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Petrol fiyatları, İran ile Umman arasındaki görüşmelerin Hürmüz Boğazı'ndaki enerji sevkiyatlarının artabileceği beklentisini güçlendirmesiyle üst üste dördüncü işlem gününde geriledi.
Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar civarında seyrederken, haftalık kayıp yüzde 7'yi aştı.
İran Devrim Muhafızları, Umman'la yapılan temaslarda Hürmüz Boğazı'ndaki su alanları ile bu alanlardan elde edilecek gelirlerin paylaşımına ilişkin anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Devrim Muhafızları Sözcüsü Hüseyin Mohebi, görüşmelerde hem boğazdaki suların paylaşımının hem de gelir konusunun ele alındığını belirtti.
Ortak açıklamada gelir paylaşımı yer almadı
İki ülkenin dışişleri bakanlarının bir gün önce yaptığı görüşmenin ardından yayımlanan ortak bildiride ise gelir paylaşımına ilişkin herhangi bir ifade bulunmadı.
Açıklamada, geçici deniz ulaşım koridorunun aşamalı şekilde oluşturulması ve mayın temizleme çalışmalarının ortak yürütülmesine yönelik çerçevenin ele alındığı kaydedildi.
Tarafların, kalıcı bir koridorun oluşturulması, gemi trafiğinin düzenlenmesi ve Hürmüz Boğazı'nın gelecekteki yönetimine ilişkin teknik görüşmelere devam edeceği bildirildi.
Piyasalar ateşkes ihtimalini fiyatlıyor
Uzmanlar piyasanın yeni bir ateşkes ihtimalini fiyatlamaya başladığını belirtti.
Daha önceki ateşkes girişimlerinin sonuçsuz kalması nedeniyle yatırımcıların anlaşmaya dair somut bir teyit aradığını söyleyen analistler bu durumun da ham petrol fiyatlarında temkinli bir seyri beraberinde getirdiğini açıkladı.
ABD'nin İran'a ve ülkenin ticaret ortaklarına yönelik yeni ekonomik önlemlerinin piyasa beklentilerinden daha sınırlı görülmesi de petrol fiyatları üzerinde etkili oldu.
Putin haberiyle yükseldi, İran açıklamasıyla geriledi
Ham petrol fiyatları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşı tırmandırmaya hazırlandığı yönündeki haberin ardından 26 Ağustos'ta kısa süreli yükseldi. Ancak İran'dan gelen açıklamalarla birlikte bu yükselişin yerini yeniden düşüşe bıraktı.
Öte yandan, ABD borcu ve doların görünümüne dair endişelerin desteğiyle altının ons fiyatı 4 bin 600 dolar civarında işlem gördü. Türkiye'de gram altın ise 7 bin 100 lira seviyesine yaklaştı.