Google Haberler

Hürmüz'den gelen haber petrol fiyatlarını düşürdü

İran ile Umman'ın Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini yeniden düzenlemek üzere görüşmelere başlaması, petrol piyasasındaki tansiyonu düşürdü. Geçici bir seyir koridoru oluşturulması ve bölgenin mayınlardan temizlenmesi konusunda ilerleme sağlanabileceği beklentisiyle fiyatlar geriledi.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Hürmüz'den gelen haber petrol fiyatlarını düşürdü - Resim: 1

Petrol fiyatları, İran ile Umman'ın Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin yönetimine ilişkin görüşmelere yeniden başlamasının ardından düşüşünü sürdürdü. Boğazın yeniden açılabileceği beklentisiyle fiyatlar çarşamba günü yaklaşık yüzde 2 geriledi.

1 9
Hürmüz'den gelen haber petrol fiyatlarını düşürdü - Resim: 2

Brent petrolün vadeli kontratları yüzde 2 değer kaybederek varil başına 86,80 dolara indi. ABD tipi ham petrolün (WTI) fiyatı ise yüzde 1,8 düşüşle 80,87 dolara geriledi. Her iki gösterge petrol de salı gününü yüzde 3'ün üzerinde kayıpla tamamlamıştı.

2 9
Hürmüz'den gelen haber petrol fiyatlarını düşürdü - Resim: 3

Geçici seyir koridoru gündemde

Küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatlarının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin yönetimi için İran ve Umman arasındaki temaslar devam ediyor.

3 9
Hürmüz'den gelen haber petrol fiyatlarını düşürdü - Resim: 4

İki ülke, salı günü yaptıkları açıklamada boğazdan geçişleri sağlamak amacıyla "geçici ortak bir seyir koridoru" kurulmasını ele aldıklarını bildirdi. Tarafların ayrıca bölgedeki mayınların temizlenmesi konusunda uzlaşmaya vardığı belirtildi.

4 9
Hürmüz'den gelen haber petrol fiyatlarını düşürdü - Resim: 5

Görüşmelerde ilerleme beklentisi satış getirdi

Fujitomi Securities analisti Mitsuru Muraishi, İran ile Umman arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlanabileceğine yönelik beklentinin petrol piyasasında satışları artırdığını belirtti.

5 9
Hürmüz'den gelen haber petrol fiyatlarını düşürdü - Resim: 6

Belirsizliklerin henüz tamamen ortadan kalkmadığına işaret eden Muraishi, fiyatlardaki düşüşün ardından gelen alımların piyasayı desteklediğini ve petrolün bir süre daha belirli bir bantta dalgalanabileceğini ifade etti.

6 9
Hürmüz'den gelen haber petrol fiyatlarını düşürdü - Resim: 7

Tankere yönelik saldırı riskleri canlı tuttu

Diplomatik temasların yeniden başlamasına rağmen bölgede güvenlik riski sürüyor. Hürmüz Boğazı'nın girişinde bulunan bir petrol tankeri, kimliği belirlenemeyen bir cismin isabet etmesi sonucu devre dışı kaldı.

7 9
Hürmüz'den gelen haber petrol fiyatlarını düşürdü - Resim: 8

ABD'de petrol stokları beklentiyi aştı

Petrol fiyatları üzerinde ABD'den gelen stok verileri de etkili oldu. Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) açıkladığı verilere göre ülkedeki ham petrol stokları, 21 Ağustos'ta sona eren haftada 4,2 milyon varil arttı.

8 9
Hürmüz'den gelen haber petrol fiyatlarını düşürdü - Resim: 9

Piyasanın beklentisi stokların yaklaşık 600 bin varil yükseleceği yönündeydi. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) resmi stok verileri ise bugün açıklanacak.

9 9