ICICI Bank altın için tarih verdi: Önce 4 bin 600 dolar, ardından 5 bin dolar
ICICI Bank, altında eylül ayındaki sert düzeltmenin ardından kısa vadede yatay seyir bekliyor. Bankaya göre ons altın 2026'nın kalanında 4.200-4.600 dolar bandında kalabilir, 2027'nin ilk yarısında ise 5.000 dolara çıkabilir.
Altın fiyatlarında eylül ayında yaşanan sert geri çekilmenin ardından gözler yeniden 2027 beklentilerine çevrildi. ICICI Bank, ons altında kısa vadede yükselişin sınırlı kalabileceğini ancak mevcut baskıların hafiflemesiyle 2027'nin ilk yarısında 5.000 dolar seviyesinin yeniden gündeme gelebileceğini öngördü.
Banka, 2026'nın kalanında ons altının 4.200-4.600 dolar aralığında hareket etmesini bekliyor. 2027'nin ilk yarısına ilişkin tahmin aralığı ise 4.600-5.000 dolar olarak açıklandı.
Altında önce konsolidasyon bekleniyor
ICICI Bank'a göre altın fiyatlarında kısa vadede güçlü bir yükselişten çok yüksek seviyelerde konsolidasyon öne çıkacak. Banka, ABD'de yüksek seyreden reel faizler ve güçlü doların değerli metal üzerinde baskı yaratmaya devam edebileceğine dikkat çekiyor.
Bu nedenle 2026'nın kalan bölümünde altının 4.200 dolar ile 4.600 dolar arasında dalgalanması bekleniyor. Ancak banka orta vadeli görünümde yükseliş yönündeki beklentisini koruyor.
Eylül ayında yüzde 8'e yakın değer kaybı
Altın ağustos ayında yaklaşık yüzde 9 yükseldikten sonra eylülde sert bir düzeltmeyle karşılaştı. Ons fiyatındaki aylık kayıp yüzde 8'e yaklaşırken ICICI Bank, satışların arkasında ABD para politikasına ilişkin beklentilerde yaşanan değişime işaret etti.
Kalıcı enflasyon endişeleri, yükselen petrol fiyatları ve beklentilerin üzerinde gelen ABD istihdam verileri, piyasalarda daha sıkı para politikasının daha uzun süre devam edebileceği beklentisini güçlendirdi.
Yüksek tahvil faizleri ve güçlü dolar da faiz getirisi olmayan altının üzerinde baskı oluşturdu.
2027'nin ilk yarısında hedef 5.000 dolar
ICICI Bank, mevcut baskıların kalıcı olmayabileceğini düşünüyor. Bankanın tahminine göre ons altın 2027'nin ilk yarısında 4.600-5.000 dolar aralığına yükselebilir. Bu senaryoda özellikle ABD reel faizlerinin gerilemesi ve doların güç kaybetmesi belirleyici olacak.
Küresel enerji fiyatlarındaki baskının hafiflemesi de enflasyon endişelerini azaltarak tahvil getirilerinin gerilemesine zemin hazırlayabilir. Banka bu şartların oluşması halinde altının yeniden yukarı yönlü hareket edebileceğini değerlendiriyor.
Altın fonlarına 17,8 milyar dolarlık giriş
ICICI Bank'ın orta vadeli iyimserliğinin arkasında yalnızca faiz beklentileri bulunmuyor. Rapora göre altın destekli yatırım fonlarına ağustos ayında 17,8 milyar dolarlık giriş gerçekleşti.
Üçüncü çeyrekte altın ETF'lerine yönelik talep 144,7 tona ulaşırken yatırımcıların yüksek fiyatlara rağmen altına yönelik ilgisini koruduğu görüldü. Fon talebinin devam etmesi, fiziki talepteki zayıflamanın fiyat üzerindeki etkisini sınırlayabilecek unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor.
Çin ağustosta 20 ton daha altın aldı
Merkez bankalarının altın alımları da fiyatları destekleyen temel unsurlar arasında kalmaya devam ediyor. Çin Merkez Bankası ağustos ayında rezervlerine yaklaşık 20 ton altın ekledi. Bu miktar, bankanın Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği en yüksek aylık altın alımı oldu.
Çin'in alımları, merkez bankalarının rezervlerinde dolar cinsi varlıkların payını azaltma ve altına yönelme eğiliminin sürdüğünü gösteriyor.
ICICI Bank, merkez bankalarının devam eden alımlarının altın fiyatlarında orta vadeli destek oluşturmaya devam edeceğini öngörüyor.
ABD'nin borcu altının arkasındaki yapısal destek
Raporda altını destekleyen uzun vadeli faktörler arasında ABD'nin artan kamu borcu ve bütçe açıkları da gösteriliyor. ABD'nin mali görünümüne ilişkin endişeler, merkez bankalarının dolar cinsi rezervlerini çeşitlendirmesi ve jeopolitik belirsizlikler yatırımcıların altını portföy koruma aracı olarak kullanmasını destekliyor.
ICICI Bank'a göre bu yapısal faktörler devam ettiği sürece yüksek reel faizler ve güçlü dolar kısa vadede baskı oluştursa bile altındaki uzun vadeli yükseliş eğiliminin tamamen ortadan kalkması beklenmiyor.