ICICI Bank altın için tarih verdi: Önce 4 bin 600 dolar, ardından 5 bin dolar

ABD'nin borcu altının arkasındaki yapısal destek





Raporda altını destekleyen uzun vadeli faktörler arasında ABD'nin artan kamu borcu ve bütçe açıkları da gösteriliyor. ABD'nin mali görünümüne ilişkin endişeler, merkez bankalarının dolar cinsi rezervlerini çeşitlendirmesi ve jeopolitik belirsizlikler yatırımcıların altını portföy koruma aracı olarak kullanmasını destekliyor.

ICICI Bank'a göre bu yapısal faktörler devam ettiği sürece yüksek reel faizler ve güçlü dolar kısa vadede baskı oluştursa bile altındaki uzun vadeli yükseliş eğiliminin tamamen ortadan kalkması beklenmiyor.