IEA'dan kritik petrol tahmini: 2027'de arz fazlası kapıda

Stoklar 1990'dan bu yana en düşük seviyede

Savaşın başlamasından bu yana izlenen küresel petrol stoklarında da belirgin düşüş yaşandı. IEA'ya göre stoklar bu süreçte ortalama günlük 3,8 milyon varil azaldı. Mayıs ayındaki düşüşün ise günlük 4,6 milyon varile ulaşabileceği belirtildi.