İhtiyaç kredilerinde yeni tablo! 150 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel faiz oranları...
İhtiyaç kredileri, acil nakit sıkışıklığı yaşayan ya da planlı harcamalarını finanse etmek isteyen vatandaşların imdadına yetişiyor. Eğitimden sağlığa, tatilden ev eşyası alımına kadar birçok alanda tercih edilen ihtiyaç kredileri, özellikle ekonomik zorluklar karşısında bütçesini dengelemek isteyen vatandaşlar için cazip bir seçenek oluyor. Bu süreçte en çok araştırılan konuların başında ise bankaların sunduğu faiz oranları, vade seçenekleri ve geri ödeme koşulları geliyor.
Günlük yaşamın getirdiği harcamalar karşısında finansal destek arayan ya da yatırım yapmayı düşünen vatandaşla, bankaların ihtiyaç kredisi kampanyalarını yakından takip ediyor. Özellikle düşük faizli ve uzun vadeli seçenekler, kredi tercihlerini şekillendiriyor.
Öte yandan, Merkez Bankası’nın faiz artışı ve piyasalardaki dalgalanmalar, bankaların kredi politikalarını da etkiliyor.
İhtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlar, faiz oranları, vade seçenekleri ve geri ödeme koşullarını yakından takip ediyor.
Peki, 21 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 12 ay vadeli 150 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka güncel faiz oranları ve geri ödemeleri...
GARANTİ BBVA
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 5,64 TL
Aylık Taksit: 19 bin 221 TL
Toplam geri ödeme: 231 bin 513 TL
HALKBANK
(Hızlı Kredi)
Faiz Oranı: Yüzde 5,25 TL
Aylık Taksit: 18 bin 710 TL
Toplam geri ödeme: 225 bin 377 TL