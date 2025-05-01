İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 100 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu?
İhtiyaçlarını karşılayacak, evlenecek, tatile çıkacak ya da borcunu kapatacak vatandaşlar ilk olarak soluğu bankalarda alıyor. İhtiyaç kredisi de tam bu noktada imdada yetişiyor. Bankalar da faiz oranlarını güncelleyip cazip tekliflerle müşteri çekmeye çalışıyor. Peki ihtiyaç kredilerinde son durum ne? 12 ay vadeli 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte bankaların faiz oranları...
Evlilik hazırlığı yapanlar, evini yenilemek isteyenler, araba almak, tatile çıkmak ya da borçlarını kapatmak isteyenler rotayı ihtiyaç kredilerine çeviriyor. Kredi çekerken en çok dikkat edilen konu elbette faiz oranları.
Merkez Bankası’nın faiz artırımı ve piyasalardaki hareketlilik derken, bankaların kredi faizleri de hızla değişiyor. Peki, ihtiyaç kredilerinde güncel tablo nedir? 100 bin TL’lik ihtiyaç kredisinin 12 ay vade ile geri ödemesi ne kadar? İşte ihtiyaç kredilerinde banka banka güncel faiz oranları...
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 3,39 TL
Aylık Taksit: 10 bin 908 TL
Toplam geri ödeme: 131 bin 475 TL
VAKIF KATILIM
Faiz Oranı: Yüzde 3,89 TL
Aylık Taksit: 11 bin 318 TL
Toplam geri ödeme: 136 bin 326 TL
N KOLAY
Faiz Oranı: Yüzde 3,99 TL
Aylık Taksit: 11 bin 401 TL
Toplam geri ödeme: 137 bin 397 TL