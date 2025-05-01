Evlilik hazırlığı yapanlar, evini yenilemek isteyenler, araba almak, tatile çıkmak ya da borçlarını kapatmak isteyenler rotayı ihtiyaç kredilerine çeviriyor. Kredi çekerken en çok dikkat edilen konu elbette faiz oranları.

Merkez Bankası’nın faiz artırımı ve piyasalardaki hareketlilik derken, bankaların kredi faizleri de hızla değişiyor. Peki, ihtiyaç kredilerinde güncel tablo nedir? 100 bin TL’lik ihtiyaç kredisinin 12 ay vade ile geri ödemesi ne kadar? İşte ihtiyaç kredilerinde banka banka güncel faiz oranları...