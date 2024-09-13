İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZİ DÜŞTÜ: İhtiyaç kredisi faizleri ne kadar? İşte en uygun ihtiyaç kredisi faizi
İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZLERİ NE KADAR? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. 6 Eylül haftasında 1-3 ay vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi gerileyerek yüzde 59,3 oldu. Aynı dönem ihtiyaç kredisi iki ayda 6,3 puan gerileyerek yüzde 77,9'dan yüzde 71,7'ye düştü. Finansman ihtiyacı olanların uygun faizli kredi arayışı devam ederken bankaların faiz oranları takip ediliyor. Peki, 12 ay vadeli 100 bin TL’nin faiz oranı ve toplam geri ödemesi ne kadar oldu?
CEPTETEB (Hoş Geldin Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,85
Aylık Taksit: 11.286 TL
Toplam Ödeme: 136.004 TL
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Türkiye İş Bankası (İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,55
Aylık Taksit: 11.872 TL
Toplam Ödeme: 143.127 TL
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Akbank (Hızlı İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,68
Aylık Taksit: 11.983 TL
Toplam Ödeme: 144.454 TL
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QNB Finansbank ("İyi ki Tanışmışız" dedirten kredi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,19
Aylık Taksit: 11.569 TL
Toplam Ödeme: 139.486 TL
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