İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZİNDE GERİLEME: En uygun ihtiyaç kredisi veren banka hangisi? İşte faiz oranları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. 29 Ağustos ile biten haftada ihtiyaç kredisi faizleri düştü. İhtiyaç kredisi faizi 7 haftada 5,7 puan gerileyerek yüzde 77,9'dan yüzde 72,2'ye düştü. Finansman ihtiyacı olanların kredi arayışı devam ederken bankaların faiz oranları takip ediliyor. 200 bin TL ihtiyaç kredisinin 12 aylık geri ödemesinin aylık taksidi bazı bankalarda 22 bin TL civarında seyrediyor. Peki, 12 ay vadeli 200 bin TL’nin faiz oranı ve toplam geri ödemesi ne kadar oldu?
ING (Yeni Müşterilere Özel)
Faiz Oranı: Yüzde 4,09
Aylık Taksit: 22.970 TL
Toplam Ödeme: 276.794 TL
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CEPTETEB (Hoş Geldin Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,84
Aylık Taksit: 22.555 TL
Toplam Ödeme: 271.981 TL
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Garanti BBVA (Yaz Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,17
Aylık Taksit: 23.104 TL
Toplam Ödeme: 278.571 TL
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Türkiye İş Bankası (İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,55
Aylık Taksit: 23.744 TL
Toplam Ödeme: 286.255 TL
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