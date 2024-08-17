İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZLERİ ARTTI: 150 bin TL'nin geri ödemesi değişti! İşte banka banka faiz oranları
Finansman ihtiyacı olan vatandaşların kredi arayışları devam ederken Türkiye Merkez Bankası’nın (TCMB) verileri 9 Ağustos haftasında faizlerin arttığını ortaya koydu. Ticari kredi faizi yüzde 61'e gerilerken ihtiyaç kredisi de faizi yüzde 74,6'ya yükseldi. İhtiyaç kredisi faizi martta yüzde 86’yı aşarak rekor kırmıştı. 150 bin TL ihtiyaç kredisinin 12 aylık geri ödemesi ise bazı bankalarda 214 bin TL'yi geçti. Peki, 12 ay vadeli 150 bin TL’nin faiz oranı ve toplam geri ödemesi ne kadar?
Enpara.com
Faiz Oranı: Yüzde 4,59
Aylık Taksit: 17.859,20 TL
Toplam Ödeme: 214.310,40 TL
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QNB Finansbank
Faiz Oranı: Yüzde 4,59
Aylık Taksit: 17.859,20 TL
Toplam Ödeme: 215.172,90 TL
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AKBANK (3 ay ertelemeli kredi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,62
Aylık Taksit: 17.897,44 TL
Toplam Ödeme: 215.631,78 TL
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Garanti BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 4,34
Aylık Taksit: 17.542,07 TL
Toplam Ödeme: 211.367,34 TL
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