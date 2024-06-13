İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZLERİ HAZİRAN: Bankalar faiz oranlarını güncelledi: İşte 100 bin TL'nin ödemesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), son açıkladığı haftalık para ve banka istatistiklerindeki tüketici kredi faizlerindeki son durum dikkat çekiciydi. 31 Mayıs ile biten haftada, önceki hafta yüzde 76,9 olan ihtiyaç kredisi faizi geçen hafta yüzde 75,9'a geriledi. Kurban Bayramı tatili öncesi de ihtiyaç kredi faizleri düşüş gösterdi. Kamu mevduat bankaları ile yerli özel mevduat bankalarının öncülük ettiği indirimle beraber ihtiyaç kredi faizi bir aylık yüzde 5,5 seviyelerinden yüzde 4,14’lere kadar geriledi. Peki tüketici bankadan 100 bin TL ihtiyaç kredisi aldığında ne kadar faiz ödeyecek? 12 ay vadeli 100 bin TL’nin faiz oranı, aylık taksit miktarı ve toplam geri ödeme tutarı ne kadar?

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