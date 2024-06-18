İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZLERİ SON DURUM: Banka banka faiz oranları... İşte 100 bin TL'nin aylık taksiti
Kurban Bayramı tatili dolasıyla ihtiyaç kredisi faizlerinde son durum merak ediliyor. Merkez Bankası tarafından atılan sıkılaşma adımlarının ardından gerileyen ihtiyaç kredisi faizleri yüzde 4.50'nin altında seyrediyor. Peki, 12 ay vadeli 100 bin TL’nin faiz oranı, aylık taksit miktarı ve toplam geri ödeme tutarı ne kadar? İşte banka banka güncel faiz oranları...
Garanti BBVA (Bayram Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,79
Aylık Taksit: 12.077 TL
Toplam Ödeme: 145.580 TL
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TEB (Hoş Geldin Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,99
Aylık Taksit: 11.402 TL
Toplam Ödeme: 137.483 TL
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Türkiye İş Bankası (İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,55
Aylık Taksit: 11.872 TL
Toplam Ödeme: 143.127 TL
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Akbank (Hızlı İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,62
Aylık Taksit: 11.932 TL
Toplam Ödeme: 143.841 TL
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