İhtiyaç kredisi faizleri yükseldi: 125 Bin TL’nin geri ödemesi ne kadar oldu?

Tüketicilerin en çok tercih ettiği kredi türlerinden biri olan ihtiyaç kredilerinde faiz oranları yeniden yükselişe geçti. Özellikle kısa vadeli kredilerde dikkat çeken maliyet artışları yaşanırken, 12 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde faiz oranı yüzde 3,84’e kadar çıktı. 1 | 7

Merkez Bankası'nın 17 Nisan’daki faiz kararı öncesinde bankalar, ihtiyaç kredisi faizlerini yukarı yönlü güncelliyor. 2 | 7

12 ay vadeli kredilerde en düşük faiz oranı yüzde 3,84 seviyesine yükselirken, 24 ay vadede yüzde 3,49 ve 36 ay vadede ise yüzde 2,99 oranları öne çıkıyor. Ancak vade uzadıkça toplam geri ödeme tutarı da hızla artıyor. 3 | 7