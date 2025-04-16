  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. İhtiyaç kredisi faizleri yükseldi: 125 Bin TL’nin geri ödemesi ne kadar oldu?

İhtiyaç kredisi faizleri yükseldi: 125 Bin TL’nin geri ödemesi ne kadar oldu?

Tüketicilerin en çok tercih ettiği kredi türlerinden biri olan ihtiyaç kredilerinde faiz oranları yeniden yükselişe geçti. Özellikle kısa vadeli kredilerde dikkat çeken maliyet artışları yaşanırken, 12 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde faiz oranı yüzde 3,84’e kadar çıktı.

Cihan Oruçoğlu [email protected]
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İhtiyaç kredisi faizleri yükseldi: 125 Bin TL’nin geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 1

Tüketicilerin en çok tercih ettiği kredi türlerinden biri olan ihtiyaç kredilerinde faiz oranları yeniden yükselişe geçti. Özellikle kısa vadeli kredilerde dikkat çeken maliyet artışları yaşanırken, 12 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde faiz oranı yüzde 3,84’e kadar çıktı.

1 | 7
İhtiyaç kredisi faizleri yükseldi: 125 Bin TL’nin geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 2

Merkez Bankası'nın 17 Nisan’daki faiz kararı öncesinde bankalar, ihtiyaç kredisi faizlerini yukarı yönlü güncelliyor.

2 | 7
İhtiyaç kredisi faizleri yükseldi: 125 Bin TL’nin geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 3

12 ay vadeli kredilerde en düşük faiz oranı yüzde 3,84 seviyesine yükselirken, 24 ay vadede yüzde 3,49 ve 36 ay vadede ise yüzde 2,99 oranları öne çıkıyor. Ancak vade uzadıkça toplam geri ödeme tutarı da hızla artıyor.

3 | 7
İhtiyaç kredisi faizleri yükseldi: 125 Bin TL’nin geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 4

125 bin TL kredi için geri ödeme hesaplaması şöyle:

12 ay vadeli kredi:
Faiz oranı: %3,84 (QNB)
Aylık taksit: 14.097 TL
Toplam geri ödeme: 169.880 TL

4 | 7