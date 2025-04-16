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İhtiyaç kredisi faizleri yükseldi: Kısa vadede yüksek maliyet dönemi başladı

Tüketicilerin en çok tercih ettiği kredi türlerinden biri olan ihtiyaç kredilerinde faiz oranları yeniden yükselişe geçti. Özellikle kısa vadeli kredilerde dikkat çeken maliyet artışları yaşanırken, 12 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde faiz oranı yüzde 4, 30’a kadar çıktı.

Cihan Oruçoğlu [email protected]
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İhtiyaç kredisi faizleri yükseldi: Kısa vadede yüksek maliyet dönemi başladı - Resim: 1

Tüketicilerin en çok tercih ettiği kredi türlerinden biri olan ihtiyaç kredilerinde faiz oranları yükselişe geçti. 

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İhtiyaç kredisi faizleri yükseldi: Kısa vadede yüksek maliyet dönemi başladı - Resim: 2

12 ay vadeli kredilerde faiz oranı yüzde 4,30 seviyesine yükseldi. Vade uzadıkça toplam geri ödeme tutarı da hızla artıyor.

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İhtiyaç kredisi faizleri yükseldi: Kısa vadede yüksek maliyet dönemi başladı - Resim: 3

 200 bin TL kredi için geri ödeme hesaplaması şöyle:

12 ay vadeli kredi:

QNB
Faiz oranı: %3,84 
Aylık taksit: 22.555 TL
Toplam geri ödeme: 271.809 TL

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İhtiyaç kredisi faizleri yükseldi: Kısa vadede yüksek maliyet dönemi başladı - Resim: 4

TEB:

Faiz oranı: %%3,89 
Aylık taksit: 22.638TL
Toplam geri ödeme: 272.802 TL

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