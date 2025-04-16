İhtiyaç kredisi faizleri yükseldi: Kısa vadede yüksek maliyet dönemi başladı
Tüketicilerin en çok tercih ettiği kredi türlerinden biri olan ihtiyaç kredilerinde faiz oranları yeniden yükselişe geçti. Özellikle kısa vadeli kredilerde dikkat çeken maliyet artışları yaşanırken, 12 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde faiz oranı yüzde 4, 30’a kadar çıktı.
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Tüketicilerin en çok tercih ettiği kredi türlerinden biri olan ihtiyaç kredilerinde faiz oranları yükselişe geçti.
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12 ay vadeli kredilerde faiz oranı yüzde 4,30 seviyesine yükseldi. Vade uzadıkça toplam geri ödeme tutarı da hızla artıyor.
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200 bin TL kredi için geri ödeme hesaplaması şöyle:
12 ay vadeli kredi:
QNB
Faiz oranı: %3,84
Aylık taksit: 22.555 TL
Toplam geri ödeme: 271.809 TL
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TEB:
Faiz oranı: %%3,89
Aylık taksit: 22.638TL
Toplam geri ödeme: 272.802 TL
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