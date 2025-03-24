İhtiyaç kredisinde faizler geriliyor: 100 bin liralık kredinin aylık ödemesi ne kadar oldu?

Cihan ORUÇOĞLU - Geçen hafta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 106 kişiye açılan soruşturmaların ardından, piyasalar hareketlendi. Yaşanan gelişmelerin ardından faiz oranları da yukarı yönelirken, dikkatler kredi faizlerine çevrildi. 1 | 6

Merkez Bankasının aralık ayından itibaren politika faizini yüzde 50’den yüzde 42,50’ye çekmesiyle birlikte, kredi faizlerinde de dikkat çeken düşüşler yaşanmıştı. Ancak geçen hafta alınan tedbirlerle birlikte faiz oranlarında yön yeniden yukarı döndü. Piyasa fonlama oranı geçici bir süre de olsa yüzde 46,00’ya çıkarken; TCMB’den, nisan ayında faiz indirimi beklentisi giderek zayıflamaya başladı. 2 | 6

Bankaların sunduğu en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranlarında bu hafta özellikle kısa vadeli seçeneklerde belirgin bir düşüş gözlemlendi. Geçen hafta yüzde 3,49 seviyesinde bulunan 15 ay vadeli en düşük kredi oranı, bu hafta yüzde 3,17'ye gerileyerek dikkat çekici bir iyileşme gösterdi. 3 | 6