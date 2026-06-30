İki haftada ikinci revize! Morgan Stanley'den petrolde yeni tahmin
Morgan Stanley, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışının beklenenden hızlı normale dönmesi, ABD'den gelen güçlü arz ve Çin'de zayıf seyreden talebin etkisiyle petrol fiyat tahminlerini yaklaşık iki hafta içinde ikinci kez aşağı çekti. Bankanın revizyonu, küresel petrol piyasasında arz fazlası riskinin yeniden güçlendiğine işaret ederken, fiyatlara yönelik aşağı yönlü baskının da sürdüğünü gösterdi.
Morgan Stanley, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışının beklenenden hızlı normale dönmesi, ABD'den gelen güçlü arz ve Çin'de zayıf seyreden talep nedeniyle petrol fiyat tahminlerini yaklaşık iki hafta içinde ikinci kez aşağı yönlü revize etti.
Banka, bu gelişmelerin küresel petrol piyasasında arz fazlası riskini artırdığına dikkat çekti.
Brent tahminlerinde aşağı yönlü revizyon
Morgan Stanley analistleri, fiziki petrol piyasasında referans kabul edilen Dated Brent fiyatının 2026'nın üçüncü ve dördüncü çeyreklerinde ortalama varil başına 75 dolar seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.
Söz konusu tahmin, üçüncü çeyrek için önceki beklentiye göre 15 dolarlık, dördüncü çeyrek için ise 5 dolarlık düşüş anlamına geliyor.
Banka, 2027 yılına ilişkin petrol fiyat beklentilerinde de aşağı yönlü güncellemeye gitti. Yeni tahminlere göre Dated Brent'in 2027 yılının sonunda varil başına 70 dolar seviyesinde olması öngörülüyor.
Hürmüz'de toparlanma arz endişesini azalttı
Martijn Rats'ın da aralarında yer aldığı Morgan Stanley analistleri, Hürmüz Boğazı'nın beklenenden daha hızlı yeniden açıldığını belirtti. Ancak piyasada iki temel baskının sürdüğüne işaret edildi: ABD'nin yüksek ihracatı ve Çin'in düşük ithalatı.
Analistler, piyasanın odağını 2027 yılına çevirmeye başlamasıyla birlikte arz fazlası görünümünün yeniden öne çıktığını ifade etti.
Piyasada gevşeme sinyalleri güçleniyor
Morgan Stanley, petrol piyasasında kısa vadeli gevşemeye işaret eden bazı göstergelerin belirginleştiğini bildirdi. Banka, vadeli petrol fiyatlarında yakın vadeli kontratların daha düşük, ileri vadeli kontratların ise daha yüksek fiyatlandığı kontango yapısına dikkat çekti.
Ayrıca fiziki fiyat farklarının da piyasa koşullarındaki zayıflamayı yansıtacak seviyelere gerilediği belirtildi.
Banka değerlendirmesinde, Hürmüz Boğazı'ndaki akışların toparlanmasının arz kaynaklı endişeleri hafiflettiği, ABD'de güçlü üretim ve ihracatın ise küresel arzı desteklemeye devam ettiği vurgulandı. Çin'in zayıf ithalat talebinin ise piyasadaki fazla petrolün dengelenmesini zorlaştırdığı kaydedildi.
Morgan Stanley'nin son revizyonu, haziran ortasında yapılan önceki fiyat indirimlerinin ardından geldi.