İki haftada ikinci revize! Morgan Stanley'den petrolde yeni tahmin

Hürmüz'de toparlanma arz endişesini azalttı

Martijn Rats'ın da aralarında yer aldığı Morgan Stanley analistleri, Hürmüz Boğazı'nın beklenenden daha hızlı yeniden açıldığını belirtti. Ancak piyasada iki temel baskının sürdüğüne işaret edildi: ABD'nin yüksek ihracatı ve Çin'in düşük ithalatı.