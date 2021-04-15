İki şirketin daha halka arzına onay
SPK, Biotrend Enerji ile Çan2 Termik A.Ş'nin halka arz başvurularına onay verdi.
Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), Doğanlar Yatırım iştiraki Biotrend Enerji ile Odaş Elektrik iştiraki Çan2 Termik A.Ş'nin halka arz başvurularına onay verdi.
Biotrend Enerji'nin payları 16,50-18 TL fiyat aralığından, Odaş2 Termik'in ise 3,90 TL sabit fiyattan satışa sunulacak.
Biotrend Enerji'nin halka arzında Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.’nin (Doğanlar Yatırım) sahip olduğu 7.333.333 TL nominal değerli ve Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Maven Enerji) sahip olduğu 7.333.333 TL nominal değerli B grubu paylar halka arz edilecek.
Fazla talep gelmesi halinde Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.’nin sahip olduğu 2.500.000 TL nominal değerli ve Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sahip olduğu 2.500.000 TL nominal değerli olmak üzere toplam 5.000.000 adet B grubu payın ek satışı gerçekleştirilebilecek.