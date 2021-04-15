İki şirketin daha halka arzına onay

Biotrend Enerji'nin halka arzında Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.’nin (Doğanlar Yatırım) sahip olduğu 7.333.333 TL nominal değerli ve Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Maven Enerji) sahip olduğu 7.333.333 TL nominal değerli B grubu paylar halka arz edilecek.

Fazla talep gelmesi halinde Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.’nin sahip olduğu 2.500.000 TL nominal değerli ve Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sahip olduğu 2.500.000 TL nominal değerli olmak üzere toplam 5.000.000 adet B grubu payın ek satışı gerçekleştirilebilecek.