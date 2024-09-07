İkinci el otomobil için tarih verildi! İşte fiyata göre en çok talep gören modeller Yıl genelinde ikinci el araç piyasasında durgunluk göze çarparken, vatandaş tercihini sıfır otomobilden yanaydı. Eylül ayında kampanyalar sınırlı kalırken, bayiler liste fiyatlarında artışa gitti. Döviz kurundaki yükseliş liste fiyatlarına yansıdı. Sıfır otomobil fiyatlarına zam, ikinci el araç fiyatlarını nasıl etkiler? İkinci el otomobilde fiyat ve modele göre tercih ne yönde?

Yaz ayları itibarıyla sıfır araçlarda kampanyaların hızlanması ikinci el satışlara sert fren yaptırdı. Sıfır otomobilde bayiler eylül ayında liste fiyatlarında artırıma gitti. Peki, sıfırda fiyat artışı talebi ikinci ele kaydırır mı? İkinci el piyasasında en çok hangi modellere rağbet var? İkinci el araçta fiyatlar artar mı? İşte detaylar... 1 | 8

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, Milliyet'e yaptığı açıklamada, " “Yüksek faiz tüketicilerin ihtiyaçlarını ertelemesine ve birikimlerini mevduat olarak değerlendirmesine vesile oldu. Bu süreçle beraber sıfır otomobilde düşen fiyatlar ve krediye erişimin oldukça güç olduğu ortamda sunulan finansman kampanyaları var olan talebin neredeyse tamamını sıfır otomobil piyasasına çekti" diye konuştu. 2 | 8

Ertemel açıklamasının devamında şunları kaydetti: "İkinci el araçta benzer olanakları yaratmak mümkün olmadığından iki pazar arasında denge kurulamadı. Bu sebeple her iki piyasada da daralma yaşanırken, sıfır satış adetleri kabul edilebilir seviyede seyretti. Ancak ikinci el piyasası üzerinde yaşanan baskı yaklaşık bir yıldır devam ediyor. Düşük talep nedeniyle sıfır otomobil fiyatlarında artış görülmesine rağmen ikinci el fiyatlarının sabit seyrini koruduğunu söyleyebiliriz. 3 | 8