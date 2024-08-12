İkinci el otomobil satışında yeni düzenleme, detaylar belli oldu: Artık bu şekilde yapılacak İkinci el araç satışlarında yeni dönemin ayrıntıları netleşmeye başladı. Yeni uygulama aracını galeri veya yetkili satıcı üzerinden satmak isteyenleri ilgilendirecek. Buna göre aracını satmak isteyen e-devlet üzerinden bildirmek zorunda olacak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçen hafta gayrimenkul ve otomotiv ilanlarının yeni bir uygulamayı devreye alacaklarını açıklamıştı. Yeni uygulamanın ayrıntıları netleşmeye başladı. 1 | 6

Uygulama 'konsinye' denilen ikinci el aracını bir galeriye veya yetkili satıcıya teslim eden kişileri yakından ilgilendirecek. Hürriyet'in haberine ekim ayından itibaren ikinci el aracını satmak isteyenlerin bazı kurallara uyması gerekecek. 2 | 6

Aracını bir yetkili satıcı üzerinden satmak isteyenler e-devlet üzerinden bildirim yapmak zorunda olacak. Buna göre "araçlarım" bölümüne girilecek ve satılmak istenen araç seçilecek. 3 | 6