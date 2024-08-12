İkinci el otomobil satışında yeni düzenleme, detaylar belli oldu: Artık bu şekilde yapılacak
İkinci el araç satışlarında yeni dönemin ayrıntıları netleşmeye başladı. Yeni uygulama aracını galeri veya yetkili satıcı üzerinden satmak isteyenleri ilgilendirecek. Buna göre aracını satmak isteyen e-devlet üzerinden bildirmek zorunda olacak.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçen hafta gayrimenkul ve otomotiv ilanlarının yeni bir uygulamayı devreye alacaklarını açıklamıştı. Yeni uygulamanın ayrıntıları netleşmeye başladı.
Uygulama 'konsinye' denilen ikinci el aracını bir galeriye veya yetkili satıcıya teslim eden kişileri yakından ilgilendirecek. Hürriyet'in haberine ekim ayından itibaren ikinci el aracını satmak isteyenlerin bazı kurallara uyması gerekecek.
Aracını bir yetkili satıcı üzerinden satmak isteyenler e-devlet üzerinden bildirim yapmak zorunda olacak. Buna göre "araçlarım" bölümüne girilecek ve satılmak istenen araç seçilecek.
Daha sonra araç satıcısının ilan sitelerinde kullanmış olduğu kodu kullanarak, ilgili satıcıyı yekilendirecek.