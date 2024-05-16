İkinci el otomobilde en hızlı ve yavaş satılan markalar belli oldu: İşte en hızlı satılan araç... Türkiye'de ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 düşüşle 157 bin 463 adede geriledi. "Hangi otomobil markasını alırsam daha hızlı satarım" sorusu ise sorgulanıyor. İşte ikinci el çevrim içi pazarda en hızlı ve en yavaş satılan otomobil markaları...

Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan derlediği verilere göre, geçen ay çevrim içi mecralarda 350 bin 588 kurumsal ilan yayınlandı. Bu ilanların 157 bin 463 adedi satıldı. İlan adetlerinde geçen yılın nisan ayına göre yüzde 7 artış gözlendi. 1 | 5

Nisanda satış adetlerinde yıllık bazda yüzde 9, bir önceki aya göre yüzde 16'lık düşüş gerçekleşti. Yılın ilk 4 ayına bakıldığında ise 2023'ün aynı dönemine göre ilan sayısında yüzde 3, satışlarda yüzde 7 artış görüldü. 2 | 5

İkinci el araç fiyatları arttı İkinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında en çok satışı yapılan ilk 35 markanın 249 modeline ait 364 bin 881 ilanın ay boyunca fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, nisanda ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatların bir önceki aya göre ortalama yüzde 0,73, yılbaşından itibaren ise yüzde 2,24 arttığı gözlemlendi. 3 | 5