İKİNCİ EL OTOMOBİLDE SON DURUM... En hızlı satılan marka belli oldu: Kaç günde satıldı? Türkiye'de ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 düşüşle 160 bin 811 adet oldu. İkinci el araçların ortalama satış hızı 48 gün olarak belirlendi. Peki, ikinci el otomobilde en hızlı satılan marka hangisi? İşte "Hangi aracı alırsam hızlı satarım" sorusuna yanıt...

Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan derlediği verilere göre, geçen ay çevrim içi mecralarda 411 bin 203 kurumsal ilan yayınlandı. İlan adetlerinde geçen sene aynı döneme göre yüzde 26, bir önceki aya göre yüzde 17 artış gözlendi. 1 | 5

Mayıs ayında yayınlanan ilanların yüzde 39'u olan 160 bin 811 adet aracın, satışı gerçekleşti. Satış adetlerinde geçen sene aynı döneme göre yüzde 7 düşüş, geçen aya göre yüzde 2'lik artış belirlendi. 2 | 5

İkinci el araçta fiyatlar düştü İkinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında en çok satışı yapılan ilk 35 markanın 249 modeline ait 366 bin 170 ilanın ay boyunca fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, mayısta ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatların bir önceki aya göre ortalama yüzde 0,35 düştüğü görüldü. Yılbaşından itibaren ise mayıs ayı sonunda 2. el pazarında fiyatların yüzde 1,89 arttığı gözlendi. 3 | 5