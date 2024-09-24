İkinci el otomobiller kaç günde satılıyor? Sari site rakamları açıkladı

sahibinden.com ağustos ayına ilişkin "Otomobil Piyasası Görünümü" raporunu paylaştı. Rapora göre, otomobil satışlarında bir miktar artış görülürken, ilana konulan ikinci el araçlar ortalama 23 gün içinde satıldı.

Sarı sitedeki verilere göre, otomobile talep geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 22,6 yükseldi. Satılan otomobil sayısının, satılık ilan sayısına oranı 0,8 artarak yüzde 20,3 oldu. Buna göre ilan sayısı yüzde 1 düşerken, satılan otomobil sayısı ise yüzde 3 arttı.