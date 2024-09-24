İkinci el otomobiller kaç günde satılıyor? Sari site rakamları açıkladı
Kredi faizlerinin yükselmesi, sıfır otomobillerdeki ÖTV farkı, ikinci el otomobil satışlarını da durma noktasına getirmişti. Geçen yıla göre bu yaz ikinci el oto piyasasında hareketlilik yaşanırken, sarı sitenin verilerine göre satışlar geçen yılın ağustos ayına göre 22,6 daha yüksek çıktı. Satılık otomobil ilanlarının sarı sitede yayında kalma süresi de kısalarak, ortalama 23 gün oldu.
sahibinden.com ağustos ayına ilişkin "Otomobil Piyasası Görünümü" raporunu paylaştı. Rapora göre, otomobil satışlarında bir miktar artış görülürken, ilana konulan ikinci el araçlar ortalama 23 gün içinde satıldı.
Sarı sitedeki verilere göre, otomobile talep geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 22,6 yükseldi. Satılan otomobil sayısının, satılık ilan sayısına oranı 0,8 artarak yüzde 20,3 oldu. Buna göre ilan sayısı yüzde 1 düşerken, satılan otomobil sayısı ise yüzde 3 arttı.
Satılık otomobil ilanlarının yayında kalma sürelerinin de hesaplandığı raporda, "kapatılan ilan yaşı" geçen aya kıyasla 2,6 gün kısalarak 23 gün oldu.
Enflasyondan arındırıldığında ortalama otomobil reel fiyatının 14 aydır düştüğü görülüyor. Reel fiyat endeksi temmuza kıyasla yüzde 2,1 azalarak 161,4 oldu. Reel fiyatlardaki yıllık değişim oranı da Ağustos'ta bir miktar yükselerek yüzde -37 oldu.