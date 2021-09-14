İkinci elde ağustosta en çok satılan ilk 10 otomobil
İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en çok tercih edilen otomotiv markaları belli oldu.
Ağustos ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine değişmedi.
İşte Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, ikinci elde ağustosta en çok satılan ilk 10 otomobil:
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Ağustos satışlarında VW'nin Passat modeli
6 bin 114 adetle yine başı çekti.
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Passat'ı 5 bin 11 adetle Renault Clio takip etti.
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4 bin 572 adetle Renault Megane üçüncü sırada.
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