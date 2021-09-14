İkinci elde ağustosta en çok satılan ilk 10 otomobil

Ağustos ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine değişmedi.

İşte Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, ikinci elde ağustosta en çok satılan ilk 10 otomobil: