İkinci EYT dalgası mı geliyor? EYT düzenlemesinin ardından Bağ-Kur'lu küçük esnaf da prim gün sayısının SSK'lı çalışanla eşitlenmesini bekliyor. 5 yıl erken emeklilik imkanı tanıyan ve 1 milyon kişinin yararlanacağı belirtilen düzenlemede şartlar neler?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Bağkurluların prim gününün 7200'e düşürülmesine yönelik çalışmaları olduğunu duyurmuştu. İkinci EYT için geri sayım başladı. 1 | 6

TGRT Haber yayınında konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, "İkinci bir EYT dalgası geliyor. Yaklaşık 1 milyon 850 bin kişi 2023 yılında EYT'den emekli oldu. Bu sene SSK'lılardan 500 bin kişi EYT'den emekli olacaklar. 2 | 6

Bunların haricinde Bağkur prim eşitleme dediğimiz mesele var. 9 bin prim günü fazla olduğu için 7200 güne düşürülmesi çalışmalar devam ediyor. Bütün hazırlıklar var, kimlerin kapsamda olduğu belli. Taslak Meclis'e getirilmesi kaldı." dedi. 3 | 6