İklim krizi bu sektörü de vurdu: Hasatlar erkene çekildi, üreticiler alarmda

Kaliforniya'da satışlar dip seviyede

Sektör yalnızca iklim koşullarıyla değil, zayıflayan taleple de mücadele ediyor. Kaliforniya'da şarap satışları son 20 yılı aşkın sürenin en düşük seviyesine gerilerken, üreticiler arzı dengelemek amacıyla binlerce dönümlük bağdaki asmaları sökmeye başladı.

Bu gelişme, dünyanın en büyük şarap üretim merkezlerinden biri olan Kaliforniya'da sektörün önemli bir dönüşüm sürecine girdiğine işaret ediyor.