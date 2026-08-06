İklim krizi bu sektörü de vurdu: Hasatlar erkene çekildi, üreticiler alarmda
Rekor sıcaklıklar, kuraklık, orman yangını riski ve düşen talep, dünyanın önde gelen şarap üretim bölgelerini yeniden şekillendiriyor. Jersey'de tarihte ilk kez ağustos ayında hasat yapılırken, Kaliforniya'da satışların gerilemesi nedeniyle binlerce dönüm bağ sökülüyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İklim değişikliğinin etkileri dünyanın farklı şarap üretim bölgelerinde daha belirgin hissedilmeye başladı. Rekor sıcaklıklar ve uzun süren kuraklık, bazı bölgelerde üzüm hasadının normal takvimden haftalar önce başlamasına neden oluyor.
Jersey'deki La Mare Vineyards, iki aydan uzun süredir etkili olan yağışsız hava ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle tarihinde ilk kez ağustos ayında üzüm hasadı yapmaya hazırlanıyor. Üzümlerin beklenenden hızlı olgunlaşması, üreticileri hasat takvimini erkene çekmeye zorladı.
Orman yangını dumanı yeni risk olarak görülüyor
Kuzey Michigan'daki üreticiler ise gelecekte orman yangınlarının oluşturacağı dumanın üzüm kalitesini olumsuz etkileyebileceği "duman kusuru (smoke taint)" riskine karşı hazırlık yapıyor.
Kanada ve Minnesota kaynaklı orman yangını dumanı son dönemde bölgeye ulaşsa da, üreticiler mevcut üzüm mahsulünün bu durumdan zarar görmediğini belirtiyor.
Kaliforniya'da satışlar dip seviyede
Sektör yalnızca iklim koşullarıyla değil, zayıflayan taleple de mücadele ediyor. Kaliforniya'da şarap satışları son 20 yılı aşkın sürenin en düşük seviyesine gerilerken, üreticiler arzı dengelemek amacıyla binlerce dönümlük bağdaki asmaları sökmeye başladı.
Bu gelişme, dünyanın en büyük şarap üretim merkezlerinden biri olan Kaliforniya'da sektörün önemli bir dönüşüm sürecine girdiğine işaret ediyor.
Üreticiler yeni çözümler arıyor
Şarap üreticileri değişen koşullara uyum sağlamak için farklı yöntemler geliştiriyor. İsrail'in Negev Çölü'nde Bizans döneminden kalma tarihi tarım terasları modern bağcılıkta yeniden kullanılmaya başlanırken, Kaliforniya'nın Paso Robles bölgesindeki bazı bağlar ise özel yiyecek-şarap eşleştirmeleriyle daha nitelikli tadım deneyimleri sunarak tüketicilerin ilgisini canlı tutmayı hedefliyor.