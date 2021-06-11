İlçe ilçe İstanbul'un arsa değeri

İstanbul'un arsa değeri 2020 sonu itibarıyla 23,4 trilyon liraya (2,7 trilyon dolar) ulaştı. Emlak bilgi bankası Tapusor.com'un "İstanbul'un Arsa Değeri" başlıklı araştırmasına göre, İstanbul'un arsa değeri hem TL hem de dolar açısından artmaya devam ediyor. Toplamda 5 bin 343 kilometrekare büyüklüğe sahip İstanbul'da, değer ataması mümkün olmayan yollar ve göller gibi satışı gerçekleştirilemeyecek alanlar hesaplama dışı bırakıldığında araştırmaya konu olan alanın büyüklüğünün 4 bin 543 kilometrekare olduğu görülüyor.

İl genelindeki 39 ilçenin ve tüm mahallelerin dahil edildiği araştırmaya göre, 2018'de 9,4 trilyon lira olarak ölçülen İstanbul'un arsa değeri, 2020 sonu itibarıyla yüzde 149'luk artışla 23,4 trilyon liraya ulaştı. Söz konusu değer dolar bazında 2,5 trilyon dolardan 2,7 trilyon dolara ulaştı. Rapora göre, arsa değeri bakımından İstabul'un pahalı ilçeleri şöyle: