İlk hasat yapıldı! Eriğin kilosu dudak uçuklattı
Bursa İznik’te Türkiye’nin en erken erik hasatlarından biri yapıldı. Genç bir ziraat mühendisi 300 ağaçlık serasında yetiştirdiği eriğin kilosunu 7 bin liradan satışa sundu. Mustafa Kutay Ası, eriklerine Almanya, Katar, Dubai , Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Rusya’dan yoğun talep olduğunu söyledi.
Bursa'nın İznik ilçesinde 26 yaşındaki ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası, içerisinde 300 erik ağacı bulanan 800 metrekarelik akıllı serasında kış ayında yeşil erik yetiştiriyor.
İHA'nın haberine göre; annesi ve babası da ziraat mühendisi olan genç girişimcinin erikleri Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da yoğun ilgi görüyor.
Almanya, Katar, Dubai , Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Rusya’dan gelen talebe yetişmeye çalışan Mustafa Kutay Ası, erik serasının ısıtma maliyetlerinin oldukça yüksek olduğunu belirtti.
Genç mühendis örtü altında ilk erik hasadını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.