İlk kez tezgaha çıktı: Kilosu 6 bin TL'den satıldı

Pazarda açık arttırmayla kilogramı 6 bin TL’den yaklaşık 5 kilogram kiraz alan kiraz tüccarı Mesut Altıok, "Geçen sene don felaketinden dolayı üreticilerimiz mağdur olmuştu. Bu yıl rekoltenin yüksek olduğundan dolayı kazancın iyi olacağını düşünüyoruz. 6 bin TL’ye satın aldım ama önemli değil. Çiftçilerimiz mutlu olsun. Kirazı çıkartmak kolay değil" ifadelerini kullandı.