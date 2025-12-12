İLK TOPLANTI! Asgari ücret toplantısı başladı mı, saat kaçta başlayacak? Yeni asgari ücret belli oldu mu?

Türkiye'nin gündeminde asgari ücret var. Bugün komisyon ilk toplantısını yapacak. İşçi ve işveren temsilcisi ile hükümet yetkilileri bir araya gelecek ve teklifler sunulacak. Toplantıya sayılı saatler kala "Asgari ücret toplantısı saat kaçta" soruları peş peşe geliyor.