İLK TOPLANTI! Asgari ücret toplantısı başladı mı, saat kaçta başlayacak? Yeni asgari ücret belli oldu mu?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor. Milyonlarca çalışan bu toplantıya kilitlenmiş durumda... İlk toplantıda bir karar çıkması beklenmezken bugün sıkça gelen soru "Asgari Ücret toplantısı başladı mı, saat kaçta başlayacak" şeklinde...
Türkiye'nin gündeminde asgari ücret var. Bugün komisyon ilk toplantısını yapacak. İşçi ve işveren temsilcisi ile hükümet yetkilileri bir araya gelecek ve teklifler sunulacak. Toplantıya sayılı saatler kala "Asgari ücret toplantısı saat kaçta" soruları peş peşe geliyor.
Asgari ücret toplantısı saat kaçta?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantı saat 14.00'te başlayacak. İlk toplantıda asgari ücretin açıklanması beklenmiyor.
TÜRK-İŞ’in katılması beklenmezken, işçi taleplerini içeren metnin bugün Bakanlığa iletileceği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİSK Genel Kurulu’nda işveren tarafına “ellerini taşın altına koyma” çağrısı yaptı.