İnşaatlarda yeni dönem: Demir testini vatandaş yapacak
Deprem gerçeği, Türkiye'deki yapıların güvenirliliğine olan endişeleri artırırken vatandaş Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED), inşaat sektöründe şeffaflığı artırmakiçin emsal olacak yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Bu kapsamda federasyona üye müteahhitler tarafından yapımı sürdürülen inşaatlar vatandaşların incelemesine açılarak kullanılan malzemelerin sağlamlığı ve uygulama süreci yerinde gösterilecek.
Yılların birikimi ile zor şartlarda sahip olunan ve milyonlar verilen konutların güvenirliliği vatandaşı şüpheye düşürürken DAİMFED, inşaatları yerinde inceleme için halka açıyor.
Artık DAİMFED üyesi müteahhitlerin inşaatlarını halk denetleyecek.
DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, depreme dayanıklı yapıların önemine dikkat çekerek, "Müteahhit firmalarımıza yapı denetimler geliyor ve demir teslimini yapıyor. Ancak biz federasyon olarak bundan sonra inşaatta kullanılan demirleri vatandaşlarımıza açık ve şeffaf şekilde göstereceğiz" dedi.
"Firmalarımız temel aşamalarını arşivliyor"
Vatandaşların yalnızca dairenin iç tasarımına değil, binanın temel yapısına da dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Karslıoğlu, "Beton dökülmeden önce neyin üzerinde oturacağını vatandaşlarımız görsün istiyoruz. Firmalarımız temel aşamalarını arşivliyor. Satış sırasında banyonun ve mutfağın güzelliğinden ziyade temelin nasıl atıldığını da anlatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
"Müteahhit sayısı 141'e düştü"
Türkiye'nin deprem kuşağında bulunduğunu hatırlatan Karslıoğlu, sektörde önemli bir dönüşüm yaşandığını belirterek, "Müteahhitlik sektörü artık bir sicil altında toplanmıştır. Adana'da 3 bin 200 olan müteahhit sayısı 141'e düşmüştür. Bu firmaların yaptığı her işin arkasında duruyoruz. Bilim ve fen kurallarına uygun, depreme dayanıklı binalar üretmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
"Beton dökülmeden önce demir donatıları görebiliyor"
Şube başkanlarına da talimat verdiklerini aktaran Karslıoğlu, DAİMFED'in şubesinin bulunduğu illerdeki vatandaşları temel aşamasındaki inşaatları görmeye davet ederek şunları söyledi:
"Bütün dökülecek temeller için mahallelerde anons yapılıyor. Vatandaşlarımız eşleri ve çocuklarıyla gelip beton dökülmeden önce demir donatıları görebiliyor. Bir demirin nasıl bağlandığını, paspayının nasıl verildiğini ve etriyelerin nasıl yerleştirildiğini yerinde inceliyorlar. Amacımız vatandaşlarımızın oturacakları yapıyı daha inşaat aşamasındayken tanımaları ve düzgün çalışan müteahhitlerin var olduğunu görmeleridir."