İnşaatlarda yeni dönem: Demir testini vatandaş yapacak

"Bütün dökülecek temeller için mahallelerde anons yapılıyor. Vatandaşlarımız eşleri ve çocuklarıyla gelip beton dökülmeden önce demir donatıları görebiliyor. Bir demirin nasıl bağlandığını, paspayının nasıl verildiğini ve etriyelerin nasıl yerleştirildiğini yerinde inceliyorlar. Amacımız vatandaşlarımızın oturacakları yapıyı daha inşaat aşamasındayken tanımaları ve düzgün çalışan müteahhitlerin var olduğunu görmeleridir."